Nuovo stadio della Roma a Pietralata, l’iter entra nella fase decisiva. Con la prima ordinanza firmata dal commissario straordinario Massimo Sessa, nominato per le opere legate a Euro 2032, il progetto presentato dall’As Roma imbocca una corsia più veloce: l’obiettivo è arrivare all’autorizzazione unica in 90 giorni, contro tempi ordinari che possono superare i sei mesi. Per il Campidoglio è un passaggio pesante, sul piano tecnico e politico.

Perché Pietralata non è più solo l’area scelta dal club: diventa uno dei banchi di prova della capacità di Roma di rispettare scadenze, regole e impegni.

L’ordinanza di Sessa spinge Pietralata sulla corsia rapida

L’ordinanza di Massimo Sessa interviene su un terreno complicato, dove si incrociano norme urbanistiche, valutazioni ambientali, competenze del Comune, passaggi statali e dossier sportivi legati a Euro 2032. Il punto è netto: il nuovo stadio della Roma a Pietralata viene trattato come opera strategica nazionale dentro il percorso della candidatura italiana agli Europei. Questo permette una procedura più corta, con tempi fissati e responsabilità più chiare.

I controlli restano. Cambia però il passo. Tutto viene messo dentro un calendario più rigido, con meno spazio per rinvii e attese indefinite. Dopo anni di progetti finiti nel nulla, dal vecchio dossier di Tor di Valle alle ipotesi successive mai arrivate al cantiere, la Roma prova a muoversi dentro un percorso amministrativo più leggibile. La corsia rapida non vuol dire via libera automatico: serviranno comunque pareri, verifiche e valutazioni. Ma ogni ufficio coinvolto avrà una finestra precisa per esprimersi.

Nel provvedimento c’è anche la convocazione della Conferenza dei Servizi, il tavolo in cui amministrazioni e soggetti competenti dovranno dire la loro sul progetto. È qui che lo stadio smette di essere solo una questione sportiva e diventa città vera: viabilità, accessi, verde, cantieri, servizi pubblici, impatto sul quartiere. Per i tifosi romanisti è un passo atteso da decenni. Per l’amministrazione, invece, è una prova concreta: decidere in tempi rapidi, senza saltare i passaggi più delicati.

Verifiche, osservazioni e Conferenza dei Servizi: il calendario dei 90 giorni

Il calendario fissato dall’ordinanza è stretto. L’intero percorso dovrà chiudersi in 90 giorni. Si parte con 5 giorni per verificare la documentazione già presentata. Se dagli uffici dovessero emergere lacune o richieste di chiarimento, sono previsti altri 5 giorni per le integrazioni. Tempi brevi, che costringono il proponente a consegnare carte complete e le amministrazioni a procedere senza pause.

La parte centrale riguarda le osservazioni del pubblico e le valutazioni tecniche. Sono previsti 30 giorni per raccogliere contributi, rilievi e pareri. Una fase sensibile, soprattutto in un quartiere come Pietralata, dove il progetto dello stadio si intreccia con residenti, comitati, mobilità locale e trasformazioni urbanistiche già avviate. Poi toccherà al proponente: altri 30 giorni per presentare le controdeduzioni, cioè le risposte tecniche alle osservazioni arrivate durante l’esame.

La chiusura passerà dalla seduta finale della Conferenza dei Servizi, prevista entro 10 giorni dalla fine delle controdeduzioni. In quella sede dovrà formarsi il quadro definitivo dei pareri, passaggio necessario per arrivare all’autorizzazione unica. Il metodo è chiaro: meno attese tra una fase e l’altra, meno zone d’ombra, più pressione su tutti i soggetti coinvolti. La partita vera sarà capire se il progetto della Roma reggerà questo ritmo e se gli uffici riusciranno a restare nei tempi senza aprire nuovi contenziosi o chiedere ulteriori integrazioni.

Sullo sfondo resta anche quanto già accaduto nell’area di Pietralata. Non sono mancate tensioni, anche giudiziarie, legate al taglio degli alberi e alla disponibilità dei terreni. Il Tar si è già pronunciato su alcuni passaggi, confermando la legittimità di interventi contestati. Il nuovo calendario non cancella quel clima, ma prova a riportarlo dentro una procedura più ordinata. Per un’opera di queste dimensioni, la velocità funziona solo se gli atti sono solidi.

Autorizzazione unica e Via: cosa cambia davvero rispetto all’iter ordinario

Il cuore dell’ordinanza è l’accelerazione dell’autorizzazione unica, il provvedimento che dovrà raccogliere in un solo esito tutti i pareri necessari per realizzare l’opera. Dentro questo percorso rientra anche la Valutazione di impatto ambientale, la Via, uno dei passaggi più osservati perché misura gli effetti del progetto su territorio, ambiente, mobilità e tessuto urbano.

Con la procedura ordinaria, tra autorizzazioni, richieste di integrazione e valutazioni, si può andare facilmente oltre i sei mesi. Succede soprattutto quando l’opera coinvolge più amministrazioni e riguarda aree urbane complesse. La strada tracciata da Sessa accorcia i tempi e prova a mettere ordine tra norme e passaggi diversi. Non è una scorciatoia senza controlli, ma una procedura speciale pensata per le opere collegate a Euro 2032, dove il fattore tempo pesa moltissimo.

Per la Roma, questo passaggio è decisivo. Avvicina il progetto al momento in cui potrà essere valutato come opera davvero cantierabile. Il club ha presentato l’idea di uno stadio moderno nel quadrante di Pietralata, pensato per partite, eventi e servizi. Le carte definitive dovranno però dimostrare che l’intervento non scarica costi e disagi sul quartiere, soprattutto sul fronte della mobilità. Il nodo dei collegamenti resta centrale: uno stadio non vive solo nei novanta minuti della partita, ma nei flussi di decine di migliaia di persone prima e dopo gli eventi.

Il confronto con la procedura ordinaria fa capire anche il peso istituzionale dato al progetto. Se il nuovo impianto entra nel pacchetto delle infrastrutture per gli Europei, la sua approvazione non riguarda più soltanto il rapporto tra club e Comune. Entra in un’agenda nazionale, con il calendario sportivo del 2032 che impone di programmare con largo anticipo. Roma, già segnata da molte opere annunciate e poi rallentate, è chiamata a dimostrare di saper trasformare una scelta politica in un percorso amministrativo capace di arrivare a una decisione.

Campidoglio e Roma, ora la partita passa agli atti

Dal Campidoglio il segnale è arrivato subito. Il sindaco Roberto Gualtieri ha salutato l’avvio della Conferenza dei Servizi come un passaggio chiave per dotare la città di una nuova infrastruttura sportiva, moderna, sostenibile e integrata con il territorio. Nelle parole del primo cittadino c’è anche il richiamo al lavoro svolto in questi anni dall’amministrazione, compreso il doppio passaggio in Assemblea capitolina che ha rafforzato l’interesse pubblico dell’opera.

L’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia ha confermato la disponibilità del Comune a seguire e sostenere il progetto. Un messaggio rivolto sia alla società giallorossa sia agli uffici che dovranno partecipare all’istruttoria. Adesso però la fase delle dichiarazioni lascia spazio alle carte. Nei prossimi 90 giorni si capirà se il percorso costruito dal commissario riuscirà a tenere insieme rapidità, garanzie procedurali e compatibilità con il quartiere.

Per i tifosi della Roma, l’ordinanza è il passo più concreto verso uno stadio di proprietà dopo una lunga stagione di annunci, rendering e battaglie amministrative. Per i residenti di Pietralata, invece, si apre una fase in cui osservazioni e richieste dovranno entrare nel procedimento con tempi precisi. La trasformazione del quadrante non può essere raccontata solo come una vicenda calcistica. Uno stadio cambia abitudini, traffico, valore degli immobili, uso e percezione degli spazi pubblici. Può portare investimenti e servizi, ma anche nuove pressioni su una zona che chiede risposte puntuali.

Il via libera definitivo non c’è ancora. E sarebbe sbagliato trattarlo come una formalità. L’accelerazione dà forza al procedimento, ma espone anche il progetto a un controllo più serrato. Se le scadenze saranno rispettate, la Roma e il Campidoglio potranno arrivare alla fase successiva con un quadro più chiaro su autorizzazioni, prescrizioni e condizioni operative. È lì che si capirà la differenza tra un iter sbloccato e un’opera davvero pronta a partire. A Pietralata, più che altrove, la velocità avrà senso solo se porterà a decisioni solide.