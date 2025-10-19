Fiorello, vero mattatore della televisione italiana, da più di vent’anni ha un punto fermo nella sua vita che è la moglie Susanna Biondo, colonna portante della sua vita e sempre pronta a sostenerla e a supportarlo in tutte le sue scelte professionali. Dopo varie storie del passato tra le quali anche quella con Anna Falchi, lo showman della televisione ha trovato l’amore della sua vita in Susanna con cui ha vissuto, inizialmente, una relazione con molta discrezione e riservatezza tenendo la propria vita privata lontana da riflettori, gossip e pettegolezzi.

A distanza di anni dall’inizio della loro storia, Rosario Fiorello e Susanna Biondo, ancora oggi, sono inseparabili e molto complici. A differenza del marito, tuttavia, Susanna ha scelto una strada professionale diversa da quella del mondo dello spettacolo che, oggi, frequenta, solo per gli impegni lavorativi del marito.

Tutto quello che c’è da sapere su Susanna Biondo, la moglie di Fiorello

Susanna Biondo, classe 1965, ha incontrato Fiorello quando quest’ultimo era già diventato famosissimo e conduceva con enorme successo lo storico programma di canale 5 Buona Domenica. All’epoca, Fiorello era considerato già il vero showman della televisione italiana e Susanna seppe entrare nel suo mondo in punta di piedi conquistando totalmente il suo cuore.

Dopo essersi conosciuti nel 1996, i due si sono sposati nel 2003 con una cerimonia molto intima a cui hanno partecipato pochissimi invitati. Dal loro amore è nata Angelica, unica figlia di Fiorello e secondogenita di Susanna che, quando ha conosciuto Fiorello, era già mamma di Olivia, nata da una precedente relazione.

Susanna Biondo, anche dopo il matrimonio con Fiorello, non ha mai rinunciato al suo lavoro. Dopo essersi laureata in economia e commercio, ha cominciato a lavorare nell’azienda di famiglia, fondata dal padre, che si occupa di doppiaggio e post-produzione cinematografica.

La moglie di Fiorello continua ad occuparsi dell’azienda di famiglia restando sempre dietro le quinte e riuscendo a separare la vita privata e professionale. Seguendo l’esempio della moglie, anche Fiorello ha capito l’importanza di separare nettamente il privato dal lavoro e, ancora oggi, sono pochissime le occasioni pubbliche in cui si mostra con la sua famiglia.

La coppia è così riuscita a proteggere anche la privacy della figlia Angelica che, tuttavia, ha fatto una sorpresa al padre cantando per lui, in occasione del suo compleanno, in una puntata di Viva Rai2.

Insieme, inoltre, Susanna Biondo e Fiorello hanno vissuto la gioia di diventare nonni: Olivia che lo showman ha sempre considerato una figlia, infatti, è diventata mamma per la prima volta e l’arrivo del piccolo ha riempito di gioia tutta la famiglia.