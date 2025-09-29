Sono trascorsi 18 anni dalla morte di Luciano Pavarotti che è stato uno dei più grandi tenori al mondo conquistando tutti con la sua voce e il suo talento indiscutibile con cui ha regalato emozioni e brividi interpretando le più belle aeree delle opere liriche più famosi. Pavarotti ha anche fatto parte del trio dei Tre Tenori, formato insieme a Plácido Domingo e José Carreras.

Il suo nome, inoltre, è legato all’evento benefico “Pavarotti & Friends” che, ogni anno, riuniva a Modena i più grandi artisti del mondo, appartenenti a generi diversi, con cui duettava dando vita ad uno spettacolo incredibile con l’unico scopo di raccogliere fondi da devolvere in beneficienza.

Negli ultimi anni della sua vita, Pavarotti è stato al centro del gossip per la storia d’amore con Nicoletta Mantovani, di 34 anni più giovane. e che ha sposato dopo il divorzio dalla ex moglie Adua Veroni con la quale ha avuto tre figlie Lorenza, Cristina e Giuliana. Dall’amore con Nicoletta Mantovani, invece, il 13 gennaio 2003, è nata Alice Pavarotti, sopravvissuta a un parto gemellare in cui invece morì il fratello Riccardo.

Alice: com’è diventata la figlia di Luciano Pavarotti e Nicoletta Mantovani

Alice Pavarotti, oggi ha 22 anni, ha un legame importante con mamma Nicoletta Mantovani a cui assomiglia tantissimo anche fisicamente. Stesso sorriso e stesso sguardo della mamma come è evidente dalle foto che mamma Nicoletta è solita condividere sui social. Da papà Luciano, invece, ha eredito la sensibilità nei confronti degli altri come ha raccontato la Mantovani parlando del percorso di studi della figlia.

Alice, infatti, si è laureata in Sviluppo e cooperazione internazionale e su Instagram ha pubblicato una serie di foto del suo giorno più bello. “Una giornata che mi rimarrà nel cuore per tutta la vita, sono così felice di aver passato questo momento speciale con tutte le persone a me più care. La cosa più bella per me è stata avervi avuto tutti quanti accanto, a fare il tifo per me. Vi voglio un bene dell’anima”, ha concluso Alice che quando papà Luciano è morto aveva solo 4 anni.

“Ci sono emozioni uniche, esserti accanto il giorno della tua laurea è una di queste. Sono tanto orgogliosa di te. Sei la mia gioia più grande”, ha scritto la Mantovani sui social.

Pur non avendo potuto crescere accanto al pare, Alice lo sente vicino e lo ha omaggiato durante il concerto in suo onore per il 14° anniversario della sua morte. “Ci tenevo a viverla in modo diverso rispetto agli altri anni. Non più solo da spettatrice: desideravo esserne parte“, ha dichiarato la bella Alice al ‘Corriere della Sera‘.