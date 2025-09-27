Le gallerie Instagram sono diventate i nuovi album fotografici e, sbirciando su quelle dei personaggi famosi, capita di imbattersi in foto del passato in cui, in alcuni casi, è difficile riconoscere i propri beniamini. Sempre più volti noti del piccolo schermo e non solo, infatti, sono soliti pubblicare le foto dell’infanzia e dell’adolescenza per regalare al pubblico una parte inedita della loro vita.

E’ il caso della protagonista della foto che oggi è un pilastro Mediaset dopo aver lavorato per tanti anni in Rai. Super professionale, seria e sempre composta ed elegante nei modi, la protagonista della foto, durante la sua giovinezza, ha vissuto anche un momento più rock come è facile intuire dall’immagine. Oggi, il suo look è decisamente diverso da quello della foto ma osservando attentamente i lineamenti non è difficile capire di chi stiamo parlando.

Chi è il pilastro Mediaset che è giovanissima nella foto

I capelli lunghi e il giubbotto sportivo, oggi, hanno lasciato il posto ad un taglio più corto, decisamente elegante e professionale mentre al posto del giubbotto, oggi indossa eleganti completi con cui entra nelle case degli italiani per raccontare ciò che accade in Italia e nel mondo.

Lei è proprio Bianca Berlinguer che, dopo aver lavorato per anni in Rai, è passato a Mediaset dove conduce E’ sempre Cartabianca ospitando anche personalità di spicco del mondo della politica. Figlia del celebre Enrico Berlinguer, storico segretario del PCI che è venuto a mancare nel 1984, Bianca Berlinguer è cresciuta in una famiglia in cui la politica è sempre stata importante.

A differenza dell’illustre padre, ha scelto di non farla ma di raccontarla prima come giornalista e poi come conduttrice di programmi di approfondimento politico. Anche in Rai, infatti, ha condotto con grande successo Cartabianca, format che è poi diventato E’ sempre Cartabianca con il passaggio in Mediaset dove ha sempre più spazio e dove continua ad avere al proprio fianco Mauro Corona.

Una carriera importante quella di Bianca Berlinguer che, però, non ha trascurato la vita privata. Dopo la storia con il giornalista Stefano Maroni, ha ritrovato l’amore con il senatore Luigi Manconi, da cui ha avuto la figlia Giulia che, pare, non abbia alcuna intenzione di seguire le orme della mamma.

“Non gliene importa assolutamente niente… Sono io che le racconto qualcosa, oppure lei mi chiede di cose che legge sul web più che vedermi in tv”, ha detto in un’intervista di qualche tempo fa Bianca Berlinguer.