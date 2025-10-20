Dopo Niccolò e Giacomo, nati dal matrimonio con Stefano Bettarini, nella vita di Simona Ventura è arrivata anche Caterina che è stata adottata ufficialmente dalla conduttrice nel 2014 dopo anni di affido. Caterina, figlia di una parente di Simona Ventura che non riusciva a prendersene cura, è arrivata in casa della conduttrice quando era molto piccola.

Simona l’ha accolta a braccia aperte crescendola e prendendosene cura, sin dal primo giorno, come se fosse la figlia. Sin dai primi anni di vita di Caterina, la Ventura è riuscita a creare un rapporto solido e profondo con lei fino a prendere la decisione di adottarla definitivamente.

Oggi, Caterina è cresciuta, sta continuando a studiare con il sostegno della famiglia ed è assolutamente diventata bellissima.

Com’è diventata e cosa fa oggi Caterina, la figlia di Simona Ventura

Per essere presente nella vita dei figli Niccolò, Giacomo e Caterina, Simona Ventura ha messo, per un periodo, da parte il lavoro riuscendo ad instaurare con tutti e tre i ragazzi un legame indissolubile. Caterina che sa tutto della sua vita e di come è arrivata nella vita della conduttrice, oggi, ha 19 anni e lo scorso luglio ha conseguito la maturità.

Una tappa importante nella vita di Caterina che ha avuto al proprio fianco sia mamma Simona che Giovanni Terzi, il marito della Ventura che, insieme alla moglie, è riuscito a creare una grande famiglia allargata con i suoi figli e quelli della conduttrice.

“Caterina sei matura. Sono orgogliosa di te e del percorso che hai fatto non senza qualche difficoltà (come è giusto che sia) ma alla fine è stato un trionfo. Ti voglio bene”, ha scritto la ventura condividendo sui social le immagini del giorno della maturità della sua bambina a cui ha raccontato la verità spiegandole che aveva due mamma quando, a quattro anni, Caterina le ha chiesto se fosse davvero sua madre.

Caterina ha così raggiunto le tappe più importanti della sua vita avendo sempre accanto mamma Simona. Uno dei momenti più emozionanti è stato il 18esimo compleanno di Caterina che, poi, insieme ai fratelli Niccolò e Giacomo, è stata una presenza fondamentale durante il matrimonio tra la Ventura e Giovanni Terzi.

Simona ha raccontato che Caterina è arrivata nella sua vita quando aveva solo «la voglia di crescere i miei due figli nel migliore dei modi. Invece, in quell’estate del 2006 il destino ha fatto sì che la mia strada e quella di Caterina si incrociassero e il suo arrivo in famiglia è stato un grande e inaspettato regalo della vita che ha messo a posto tantissime cose».