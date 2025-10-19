Veronica Gentili è diventata una delle conduttrici di punta di Mediaset che ha deciso di puntare sul suo talento per rinnovare la conduzione di alcune trasmissioni storiche delle proprie reti. Dopo essere stata alla guida di trasmissioni impegnate dedicate anche alla politica come Stasera Italia e Controcorrente su Rete 4, da qualche anno, Veronica Gentili si è tuffata nella conduzione anche di programmi d’intrattenimento.

Veronica Gentili, infatti, è stato il nome scelto da Mediaset dopo l’addio di Belen Rodriguez alle Iene. La conduttrice, infatti, conduce l’irriverente programma di Italia 1 dal 2023, un’esperienza che le ha permesso di farsi conoscere da una fetta di pubblico differente rispetto a quello che l’ha seguita su Rete 4.

La professionalità della Gentili, poi, ha convinto Pier Silvio Berlusconi e i vertici Mediaset ad affidarle anche la conduzione dell’Isola dei Famosi e anche in questa veste ha convinto tutti. Anche nella stagione 2025/2026, la Gentili tornerà a condurre L’Isola dei Famosi confermandosi sempre più star del piccolo schermo.

Tuttavia, prima di cominciare a lavorare in televisione, la Gentili aveva intrapreso un percorso professionale totalmente diverso da quello attuale.

Il titolo di studio di Veronica Gentili e il lavoro del passato della conduttrice Mediaset

Veronica Gentili, nata e cresciuta a Roma, ha scelto un percorso di studi differente da quello dei genitori. Il padre, Giuseppe Gentili, venuto a mancare nell’ottobre 2024, era un avvocato mentre la madre Netta Vespignani, morta nel 2021, era una nota gallerista.

Dopo la maturità classica conseguita presso il Liceo classico Terenzio Mamiani di Roma, la Gentili aveva deciso di continuare gli studi iscrivendosi alla facoltà di Lettere all’università come ha raccontato lei stessa in un’intervista rilasciata qualche tempo fa ai microfoni de Il Messaggero.

Ad un certo punto del suo percorso universitario, tuttavia, pare che la Gentili abbia cambiato idea scegliendo di alimentare la sua passione per la recitazione e l’arte iscrivendosi e diplomandosi nel 2006, a 24 anni, all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico di Roma.

Dopo il diploma conseguito all’Accademia, la Gentili ha cominciato a lavorare come attrice lavorando sia a teatro con l’Otello di William Shakespeare, al Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti che in tv e al cinema. Ha, infatti, lavorato con Muccino nel film “Come te nessuno mai” e, in alcune serie tv tra le quali “Romanzo criminale”, “Provaci ancora prof!” e “Viso d’angelo”.

Il 2013, con la collaborazione con Il fatto quotidiano, segna l’inizio dell’attività giornalista della Gentili e, successivamente, ha cominciato a partecipare come opinionista di programmi quali “La Gabbia”, “L’aria che tira” e “Coffe break” conquistando una popolarità che le ha poi permesso di debuttare come conduttrice insieme a Barbara Palombelli in “Stasera Italia”, su Rete 4 dando il via alla sua carriera da conduttrice Mediaset.