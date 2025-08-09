Ferragosto è alle porte e, come ogni anno, c’è chi non ha ancora deciso dove trascorrerlo. Mentre alcuni hanno preparato nel minimo dettaglio le proprie vacanze, prenotando soggiorni e voli già da mesi, altri preferiscono arrivare all’ultimo minuto per non lasciarsi fuggire le offerte incredibili che inevitabilmente escono poco prima del viaggio. Molto spesso si ha la possibilità di vedere luoghi da sogno a prezzi davvero imbattibili ed è per questo che moltissime persone aspettano questo momento, in modo da cogliere l’offerta last minute più vantaggiosa.

In queste ore sta ad esempio circolando in rete un maxi sconto su una delle vacanze più volute dai turisti. Si ha la possibilità di andare sull’isola più bella delle Baleari e di pagare il tutto a meno di 200 euro. Se sei interessato, devi però sbrigarti oppure perderai questa magica opportunità.

L’offerta last minute più appetibile

A catturare l’attenzione dei turisti è stata stavolta l’offerta super vantaggiosa su una vacanza nell’isola di Ibiza. Si tratta sicuramente di un posto paradisiaco che, in men che non si dica, garantisce ai suoi visitatori un’esperienza unica nel suo genere, ma soprattutto la possibilità di vivere per qualche giorno in un posto che sembra quasi disegnato da Dio. La maxi offerta è arrivata dalla piattaforma Pirati in Viaggio, che organizza sempre numerosi viaggi. “Vi proponiamo una tre giorni di sole, mare e divertimento nella vibrante Ibiza“, si legge sul loro sito web.

I prezzi partono da soli 167 euro a persona e comprendono voli diretti A/R e soggiorno di 3 notti presso il Rita Hostal Boutique, una struttura posizionata nel centro di Sant Antoni, a 5 minuti a piedi dalla Sunset Strip e dalla spiaggia di Ibiza. Il volo e l’hotel possono essere prenotati separatamente su Skyscanner e Trivago: le tariffe voli partono da 59 euro a persona andata e ritorno, mentre l’alloggio per 3 notti da soli 108 euro a persona (se si viaggia in 2). Sul loro portale sono inoltre disponibili diverse opzioni voli che provengono da diversi aeroporti italiani, che si possono personalizzare cambiando date e numero di persone.

Quando si trovano i voli perfetti per le proprie esigenze, si può abbinare anche l’hotel consigliate cambiando le date al link hotel. Per chi è in cerca di informazioni pratiche, consigli oppure altre offerte su questa stessa destinazione, Pirati in Viaggio consiglia di dare un’occhiata alla loro pagina che è interamente dedicata a Ibiza. Un’offerta imperdibile, questa proposta da loro: non resta solo che fare le valigie e partire.