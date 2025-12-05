A volte la bellezza più straordinaria si nasconde proprio vicino a casa, pronta a sorprendere chi sa dove guardare. È il caso del Fontanone di Goriuda, una cascata che sembra uscita dalle cartoline dell’Islanda, ma che si trova a pochi chilometri da Udine, nella suggestiva Val Raccolana. L’acqua, che nasce da una grotta segreta, si getta con forza in uno specchio cristallino circondato da pareti rocciose e boschi di faggi secolari, creando uno scenario quasi fiabesco.

La magia del Fontanone non si limita alla vista. Il fragore dell’acqua, il vapore che si alza tra le foglie e la sensazione di trovarsi in un luogo sospeso nel tempo rendono la visita un’esperienza completa. Il fenomeno geologico alla base della cascata è affascinante: l’acqua precipita sul massiccio del Canin, si infiltra nelle rocce calcaree, percorre gallerie e grotte sotterranee per poi esplodere all’improvviso in superficie. Il risultato è un salto d’acqua imponente, che varia di intensità secondo le stagioni.

Come raggiungere e vivere il Fontanone

Raggiungere questa meraviglia è semplice. Da Chiusaforte si segue la valle verso Sella Nevea fino al parcheggio presso la trattoria Al Fontanon. Da lì parte un breve sentiero di circa dieci minuti, adatto a tutti, che attraversa un bosco rigoglioso e porta direttamente alla cascata. Camminare tra i faggi, osservare i giochi di luce e respirare l’aria fresca è già un primo regalo prima di ammirare l’acqua che si getta dal nulla.

Un’esperienza unica si ha percorrendo il sentiero che permette di passare dietro la cascata. Protetti dalla roccia, si può osservare il paesaggio attraverso il velo d’acqua, una prospettiva insolita che lascia ricordi indelebili. Per chi ama l’avventura, le escursioni speleologiche organizzate dalle guide del Parco delle Prealpi Giulie permettono di esplorare il corso sotterraneo dell’acqua, tra sale allagate e meandri naturali.

Il Fontanone cambia volto con le stagioni: in primavera e inizio estate la cascata è impetuosa grazie allo scioglimento delle nevi, in autunno i colori del bosco creano atmosfere più intime, mentre in inverno le gelide temperature trasformano l’acqua in sculture di ghiaccio, amate dagli alpinisti esperti.

Oltre alla cascata principale, la Val Raccolana offre altre piccole cascate e attrazioni, come la fattoria didattica Il Rifugio dei Folletti, ideale per famiglie. Questo angolo di Friuli dimostra che non serve volare lontano per vivere esperienze indimenticabili: a volte la meraviglia è nascosta dietro l’angolo, pronta a incantare chi sa cercarla.