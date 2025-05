A distanza di anni dall’ultimo episodio, I Cesaroni si preparano a rientrare nel palinsesto di Canale 5 con una settima stagione che ha già acceso la curiosità del pubblico. Il titolo scelto è I Cesaroni – Il Ritorno, e le prime riprese sono cominciate nel quartiere romano della Garbatella, luogo che ha segnato l’identità visiva e narrativa della serie fin dal debutto. Un ritorno alle origini, voluto per mantenere il legame con quella dimensione familiare e urbana che ha contribuito al successo della fiction.

Garbatella set della nuova stagione: torna la Roma di Giulio e dei suoi figli

Il quartiere simbolo della capitale fa da sfondo anche a questa nuova stagione, che si preannuncia densa di sviluppi e carica di aspettative. Le riprese sono in corso, con set allestiti tra cortili, strade e palazzine dove le storie dei Cesaroni si sono sviluppate nel tempo. L’atmosfera sul set è quella di un ritorno a casa. La produzione ha scelto di non snaturare l’identità visiva della serie, puntando ancora sulla familiarità e sull’intimità che Garbatella trasmette al pubblico.

Tra i protagonisti confermati Claudio Amendola, che riprende il ruolo di Giulio, padre di famiglia e cuore pulsante della narrazione. Accanto a lui tornano Matteo Branciamore, Niccolò Centioni e Federico Russo, nei ruoli di Marco, Rudy e Mimmo, i figli cresciuti sotto lo stesso tetto tra risate, litigi e amori adolescenziali. Manca però Elena Sofia Ricci, il cui personaggio Lucia non sarà presente in questa nuova stagione, così come Alessandra Mastronardi ed Micol Olivieri.

A cambiare non è solo il cast: le nuove trame affronteranno temi più attuali, legati anche al contesto post-pandemico. In questo senso si inserisce il personaggio di Livia, interpretato da Lucia Ocone, che porterà nella serie una visione più aderente al presente, tra crisi personali e dinamiche familiari complesse. La serie prova così a evolversi, restando riconoscibile ma capace di raccontare la vita di oggi.

Ricky Memphis nei panni di Carlo: nuove dinamiche familiari e un matrimonio a sorpresa

La principale novità nel cast è la presenza di Ricky Memphis, che entra nella serie interpretando Carlo, il consuocero di Giulio. La sua figura promette di alterare gli equilibri tra i personaggi storici e di introdurre nuove tensioni narrative, giocando su contrasti caratteriali e situazioni inedite. Carlo non sarà un semplice comprimario, ma un personaggio destinato ad avere un ruolo centrale nelle vicende familiari.

Le trame seguiranno in particolare il personaggio di Marco, che affronterà una nuova fase della sua vita sentimentale. La storia lo vede coinvolto con Virginia, interpretata da Marta Filippi, con cui convolerà a nozze. Ma proprio nel momento in cui sembra trovare un nuovo equilibrio, torna in scena Marta, la figlia avuta da Eva, che rientra da New York con il suo carico di conflitti irrisolti. La sua presenza aprirà un nuovo filone narrativo legato al rapporto padre-figlia e ai cambiamenti generazionali.

Il progetto punta a coniugare continuità e novità, mantenendo il tono familiare e popolare che ha reso celebre la serie, ma aggiornando contenuti e linguaggio. L’arrivo di nuovi personaggi e la rilettura di quelli storici permettono di parlare a un pubblico più ampio, composto da spettatori affezionati e da chi si avvicina per la prima volta alla storia dei Cesaroni.

L’attesa per la messa in onda è già alta. I fan seguono ogni aggiornamento dal set con entusiasmo, alimentando l’attenzione attorno a una produzione che, ancora una volta, cerca di raccontare la famiglia italiana nella sua forma più autentica, tra difficoltà quotidiane, rapporti affettivi e sogni che cambiano nel tempo. La settima stagione sarà un banco di prova importante, con il compito non semplice di riaccendere un legame emotivo che, per molti, è ancora vivo.