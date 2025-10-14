Si avvicina il ritorno su Rai 1 della serie italiana “Un professore”, che tornerà con la sua terza stagione a partire da giovedì 20 novembre 2025.

La fiction, che ha conquistato pubblico di ogni età con la sua miscela di tematiche scolastiche, rapporti familiari e riflessioni filosofiche, riprenderà le vicende del professore di filosofia Dante Balestra e dei suoi studenti al Liceo Leonardo da Vinci di Roma.

Nuove sfide per Dante Balestra e la classe del Liceo Leonardo da Vinci

Le riprese della terza stagione, svoltesi nel Lazio all’inizio del 2025, hanno mantenuto fede alla tradizione di mescolare insegnamento e vita personale in un racconto avvincente. Dante Balestra, interpretato da Alessandro Gassmann, continuerà a essere il perno emotivo e didattico della serie, affrontando non solo nuove complessità nel rapporto con i suoi studenti, ma anche sfide personali che metteranno alla prova la sua figura di mentore.

Uno dei temi principali di questa nuova stagione sarà l’esame di maturità, che rappresenta un passaggio cruciale per la classe, con studenti già noti e nuovi arrivi che sconvolgeranno gli equilibri scolastici e personali. La filosofia rimane la bussola con cui Dante guida i ragazzi, ma la sua vita privata si fa sempre più complicata, soprattutto per le dinamiche familiari e sentimentali che si intrecciano.

Tra gli sviluppi più attesi c’è il ritorno di Simone Balestra (Nicolas Maupas) e Manuel Ferro (Damiano Gavino), la coppia che ha appassionato la platea nelle precedenti stagioni. La loro storia d’amore, al centro della narrazione, vivrà momenti di svolta importanti. Simone, il figlio del professor Balestra, continua a fare i conti con le proprie insicurezze e con un passato che lo ha segnato profondamente, mentre Manuel dovrà affrontare nuove sfide legate alla sua famiglia e al rapporto con la madre Anita.

Un nodo narrativo di grande rilievo riguarda il personaggio di Mimmo Bruni (Domenico Cuomo), che nella seconda stagione è entrato nel programma di protezione testimoni a causa della sua collaborazione con la giustizia contro la criminalità organizzata. Il suo ritorno sarà uno dei fili conduttori della terza stagione, con un destino tuttora avvolto nell’incertezza e che promette di tenere il pubblico col fiato sospeso.

Anche il rapporto tra Dante e Anita Ferro (Claudia Pandolfi) sarà protagonista di nuovi intrecci emotivi, segnati da una “chimica speciale” che riemerge con forza. Anita, che nella seconda stagione si è trasferita temporaneamente a Villa Balestra con il figlio Manuel, continuerà la sua attività di insegnante d’inglese all’interno dello stesso istituto, portando con sé nuove dinamiche sia professionali che personali.

La terza stagione vedrà inoltre l’arrivo di nuovi personaggi interpretati da Nicole Grimaudo, che assumerà il ruolo della nuova preside dell’istituto, e Dario Aita, che vestirà i panni di un insegnante di fisica molto apprezzato dagli studenti ma con un passato che lo lega a Dante. Questi nuovi ingressi contribuiranno a scuotere gli equilibri, generando tensioni e alleanze inattese.