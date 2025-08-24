Certe storie sembrano scritte apposta per alimentare curiosità e gossip, con colpi di scena che nessuno si aspetta, ma sempre con tanto di telecamere pronte. Dietro le quinte di alcuni programmi televisivi, le trattative e i ritorni annunciati spesso nascondono dinamiche personali più intricate di quanto si possa immaginare.

In questo caso, un rifiuto inatteso di una delle star di Ballando ha acceso i riflettori su motivi privati che vanno oltre il semplice ingaggio. Una novità che neanche la signora indiscussa della televisione nazionale, Milly Carlucci, si sarebbe potuta aspettare, trovandosi così con le mani vuote.

Il no definitivo di Pellegrini

Sembrava che Federica Pellegrini fosse pronta a tornare a Ballando con le Stelle in un ruolo prestigioso, ovvero quello di padrona di casa. Certo, non padrona del palco principale, ma della Sala delle Stelle, al posto di Paolo Belli, destinato a scendere in pista per questa edizione.

La proposta di Milly Carlucci, per molti una naturale evoluzione dopo l’ottima performance della nuotatrice nella scorsa edizione, sembrava ormai cosa fatta. Ma nelle ultime settimane la trattativa si è improvvisamente arenata, lasciando il pubblico e i fan con il fiato sospeso, in attesa di una spiegazione.

Secondo il giornalista Giuseppe Candela, come ha scritto su Dagospia, il motivo del dietrofront dell’ex campionessa olimpionica sarebbe legato a questioni personali irrisolte. La possibile presenza nello stesso programma di Filippo Magnini, ex fidanzato di Federica dal 2011 al 2017, avrebbe complicato le cose per l’atleta.

La loro relazione, conclusasi in modo burrascoso e i continui retroscena mediatici avrebbero convinto la Pellegrini a declinare l’offerta, evitando gossip considerati inutili. Al momento, però Magnini non è ufficialmente confermato come membro nel cast della prossima edizione, anche se le anticipazioni parlano di un annuncio ormai imminente.

Federica ha scelto comunque di tutelare la sua serenità e quella della sua famiglia, costruita con l’ex allenatore Matteo Giunta e la loro bambina. Le parole riservate in passato all’ex nuotatore Magnini non lasciano dubbi sul fatto che la loro separazione sia stata tutt’altro che pacifica, una scelta comprensibile.

Per il programma, avere Magnini e Pellegrini insieme sarebbe stato un colpo mediatico notevole, con possibili scintille e momenti di grande spettacolo. Tuttavia, la realtà dei fatti ha prevalso sul gossip, la ‘Divina’ non ci sarà e Milly Carlucci dovrà rinunciare a questa potenziale mossa strategica vincente.