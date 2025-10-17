La celebre soap turca Forbidden Fruit, trasmessa su Canale 5 subito dopo Beautiful, continua a catturare l’attenzione del pubblico con nuove dinamiche intrecciate tra i protagonisti Ender e Alihan. Le recenti anticipazioni dalla Turchia rivelano sviluppi decisivi nella storyline: Ender è pronta a concedere il divorzio ad Alihan, ma solo dopo aver siglato un accordo strategico con Zerrin. Questa mossa segna un punto di svolta nella serie e apre nuovi scenari per i personaggi coinvolti.

Le nuove puntate di Forbidden Fruit continueranno a essere trasmesse su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, promettendo ulteriori colpi di scena e sviluppi intricati nelle vicende di Ender, Alihan, Zeynep e gli altri personaggi che hanno conquistato il pubblico italiano con le loro storie appassionanti e coinvolgenti.

La crisi tra Ender e Alihan: il divorzio è vicino

La tensione tra Ender e Alihan, personaggi chiave di Forbidden Fruit, sta per culminare in una separazione definitiva. Alihan, interpretato dall’attore turco Onur Tuna, noto non solo per la sua carriera televisiva ma anche per il successo come cantante, ha espresso chiaramente il desiderio di divorziare da Ender.

Alihan, nato a Çanakkale nel 1985 e attivo nel mondo dello spettacolo fin da bambino, ha costruito una figura di grande impatto nella soap. La sua decisione di porre fine al matrimonio con Ender nasce da una lunga serie di incomprensioni e tradimenti, che lo hanno portato a prendere le distanze dalla moglie. Tuttavia, Ender non intende cedere facilmente e prima di concedere il divorzio, ha stipulato un accordo con Zerrin, un personaggio chiave nelle prossime puntate.

Zerrin, che ha un ruolo strategico nell’azienda di Halit, rappresenta un tassello fondamentale per Ender, che mira a trarre vantaggio dalla situazione. L’accordo prevede che Zerrin ceda le sue quote dell’azienda a Ender in cambio della promessa di lasciare in pace suo fratello, una mossa che rafforza la posizione di Ender nel confronto con Alihan e gli altri protagonisti.

Nel frattempo, le nuove puntate di Forbidden Fruit ci mostrano anche la storia di Zeynep, un’altra protagonista che si trova a dover affrontare una delusione amorosa. Scoprendo le foto compromettenti di Ender accanto a un ubriaco Alihan, Zeynep si sente tradita e decide di rinunciare all’amore.

In un gesto drastico e sorprendente, Zeynep propone il matrimonio a Dundar, con il quale aveva avviato una finta frequentazione per far ingelosire Alihan. Questa decisione aggiunge ulteriore tensione e colpi di scena nelle trame della soap, offrendo al pubblico nuovi spunti emotivi e narrativi.

Ender si conferma come uno dei personaggi più astuti e determinati della serie. Prima di firmare il divorzio con Alihan, la donna ha pianificato con cura ogni mossa, riuscendo a trasformare una possibile debolezza in un’occasione per rafforzare il suo potere economico e personale.

L’incontro segreto con Zerrin, volto a ottenere le quote dell’azienda di Halit, testimonia la sua abilità nel manovrare le situazioni a suo favore. Ignaro di questo accordo, Alihan convoca subito il suo avvocato per preparare la documentazione necessaria al divorzio, ignaro di quanto Ender abbia già conquistato terreno.