Milly Carlucci è una protagonista indiscussa della televisione italiana da tantissimi anni. In Rai, ha costruito una carriera brillante, fatta di successi ed importanti riconoscimenti. Professionale, preparata, elegante e super precisa, è riuscita a conquistare la stima e l’affetto non solo del pubblico ma anche degli addetti ai lavori e dei colleghi.

Accanto ad una carriera stratosferica, Milly Carlucci è riuscita a costruire anche una famiglia che ha sempre protetto da gossip e indiscrezioni varie. Sposata dal 1985 con l’imprenditore Angelo Donati che è sempre stato molto riservato evitando le luci dei riflettori, la Carlucci ha rispettato la scelta del marito di non apparire accompagnandola solo in occasione mondane.

Dall’amore tra la Carlucci e Angelo Donati sono nati i figli Angelica e Patrick che, esattamente come il padre, non amano le luci dei riflettori avendo così scelto una strada professionale molto diversa da quella di mamma Milly.

Angelica e Patrik: chi sono e cosa fanno i figli di Milly Carlucci

Sono pochissime le occasioni in cui è possibile vedere tutta la famiglia di Milly Carlucci al gran completo. Sia il marito che i figli della conduttrice sono professionalmente molto impegnati ricoprendo dei ruoli importanti nel lavoro che hanno scelto. Angelica, infatti, ha 38 anni ed è una manager ma prima di tuffarsi nel mondo del lavoro, Angelica ha studiato all’estero conseguendo una laurea in Management alla London School of Economics (LSE) e un master in Business Administration alla Said Business School dell’Università di Oxford.

Le prime esperienze professionali le ha fatte collaborando con Goldman Sachs e Ralph Lauren per poi scegliere di dedicarsi all’azienda di famiglia affiancando il padre nella Donati Spa.

Angelica, inoltre, nel 2024, ha coronato il suo sogno d’amore sposando Fabio Borghese, imprenditore e discendente della nobile famiglia Borghese, figlio del principe Alessandro Borghese e di Fabrizia Citterio.

Patrick, invece, è nato nel 1991 e ha scelto di seguire le orme della sorella lavorando in un mondo lontanissimo da quello dello spettacolo. Dopo aver frequentato la scuola internazionale a Roma, Patrick si è laureato nel 2014 con il massimo dei voti alla Regent’s University di Londra conseguendo anche un Master in Strategia e innovazione in ambito economico e finanziario. Attualmente vive a Londra e lavora in una multinazionale.

Innamorata ed orgogliosa dei propri figli, Milly Carlucci, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa, ammise che le sarebbe piaciuto allargare ulteriormente la famiglia. “Avrei voluto un terzo figlio, ma Angelo, mio marito, non era d’accordo. Diceva che ci sarebbe stato troppo distacco d’età, che rischiavamo di essere i nonni di nostro figlio. E così, un po’ a malincuore, ho rinunciato”, le parole della conduttrice di Ballando con le stelle 2025 che continua a sfidare Maria De Filippi.