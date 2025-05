Sognando ballando con le stelle che celebra i 20 anni del famoso talent show della danza dedicato ai Vip, potrebbe prepararsi ad una finale da combattere fino all’ultimo percentile di share. Prevista per venerdì 30 maggio si preannuncia come una puntata che promette scintille.

Il motivo non riguarda solo le dinamiche del format ma il fatto che due regine della televisione si troveranno a contendersi l’attenzione del pubblico. Secondo DagoSpia infatti in prima serata il piccolo schermo presenterà da un lato Milly Carlucci, su Rai Uno, e dall’altro, su Canale 5, Maria De Filippi.

A rendere la data ancora più significativa è la singolarità della sfida: non si tratta, infatti, di una normale competizione tra programmi, ma di un vero e proprio duello simbolico tra due mondi televisivi opposti, accomunati soltanto dalla longevità e dalla leadership femminile che li guida.

Un venerdì sera da contendere

Rai 1 ha puntato su Sognando Ballando con le stelle, un talent longevo, che da anni conferma la fiducia nei telespettatori, anche se qualcosa non è andato secondo i piani. Intoppi di calendario e concorrenze impreviste hanno messo a dura prova l’audience dello spin-off. Ora, a complicare le cose per Milly Carlucci arriva una novità esplosiva firmata Mediaset: l’approdo in prima serata della puntata conclusiva di Uomini e Donne.

Sembra una mossa che ha tutta l’aria di strategia, quella orchestrata da Mediaset. E’ noto che la regina di Canale 5, archiviata la stagione 2024 di Amici, è in procinto di chiudere anche quella di Uomini e Donne e la scelta del tronista Gianmarco Steri, risulta il momento clou delle battute finali. Per questo motivo, sorpresa delle sorprese, sarà trasmessa in prima serata su Canale 5 venerdì 30 maggio.

Un’occasione che riporta ai tempi passati, quelli davvero d’oro, per il format che ha sempre vissuto nella fascia pomeridiana. Evidentemente la popolarità del barbiere romano, che ha saputo conquistare il pubblico con il suo percorso sincero e tormentato tra Cristina e Nadia, ha convinto i vertici Mediaset a puntare più in alto.

Questa programmazione speciale rappresenta un vero colpo di scena: Uomini e Donne Vs Ballando con le Stelle? Due programmi storici che si sfidano in prima serata. Se il dating show punta sulla sua capacità di attrarre pubblico anche fuori dal consueto orario, Sognando Ballando arriva alla sua finale con il fiato corto. Dopo tre puntate segnate da share al di sotto delle attese, anche per via di sfortunate coincidenze (tra elezioni papali, eventi sportivi e spostamenti di palinsesto), la puntata conclusiva avrebbe potuto rappresentare un rilancio. Invece, la sfida con Uomini e Donne rischia di essere l’ennesimo ostacolo per Milly Carlucci, che si ritrova a fronteggiare un concorrente molto più forte del previsto.