Marco Liorni è nato a Roma il 6 agosto 1965, ed è un appassionato di televisione fin da quando era solamente un bambino. Da tempo ha realizzato il suo sogno di essere al centro di un palcoscenico, in seguito ad aver conseguito il diploma al liceo classico e la laurea in discipline umanistiche. Nella sua carriera ha vinto il Telegatto in tre occasioni e il Premio TV – Premio regia televisiva per La vita in diretta.

Anche negli ultimi anni è stato grande protagonista della televisione italiana in qualità di conduttore di svariate trasmissioni. A partire da Reazione a catena, dal 2019 al 2024. Sempre nel 2024 ha condotto L’eredità, per poi presentare ‘Chi può batterci?’. Conduce poi L’anno che verrà, in sostituzione di Amadeus, mentre da tempo si occupa dello show musicale Ora o mai più.

Marco Liorni, chi è sua moglie: anche lei è molto famosa

La moglie di Marco Liorni è Giovanna Astolfi, madre di Emma e Viola, le figlie avute insieme al conduttore televisivo. I due si sono conosciuti nel 1997, dopo che Liorni si è separato dalla prima moglie Cristina. Giovanna è una stimata giornalista specializzata in ambito medico e ambientale. Nel 2014 i due si sono sposati negli Stati Uniti, celebrando un evento molto speciale insieme alle loro figlie che hanno agito in qualità di damigelle d’onore.

Nel corso degli anni, nonostante la storia d’amore che li caratterizza da lungo tempo, hanno avuto diverse crisi. Qualcosa di effettivamente normale per una coppia longeva come la loro, in ogni caso sono sempre riusciti a superare questi momenti e ad andare avanti più uniti che mai. Il conduttore ha parlato diverse volte della pandemia da Covid-19, in cui il loro matrimonio è stato messo effettivamente a dura prova ma nonostante questo sono riusciti ad andare avanti più felici di prima e innamorati come non mai.

Per quanto riguarda i due e la loro carriera, in questo caso facciamo riferimento a qualcosa che va avanti veramente da un sacco di anni a questa parte. Sia il conduttore che la giornalista hanno ottenuto risultati molto soddisfacenti durante la loro vita privata e professionale, e questo è stato reso possibile dall’ambizione personale di entrambi, che evidentemente desideravano avere una vita felice in tutti i loro ambiti, e sembrano esserci riusciti alla grande. In particolare in riferimento alla decisione di ripartire con una nuova persona al proprio fianco dopo essere stato sposato con un’altra donna e avere avuto un figlio prima di conoscerla.