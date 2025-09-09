Sono giorni che non si fa altro che parlare del grande successo de La Ruota della Fortuna, che avrebbe il merito di aver fatto conquistare ascolti importanti all’access prime time di Mediaset, fascia oraria che da tempo sembra stesse vacillando contro il diretto concorrente di Rai 1, Affari Tuoi. Il programma condotto da Gerry Scotti sta andando in onda al posto di Striscia la Notizia, proprio per questo in molti si chiedono se e quando il tg satirico tornerà in onda.

Nel corso della presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, avvenuta alla fine di luglio, era già stato detto che la messa in onda del programma di Antonio Ricci sarebbe stata posticipata, ma adesso che La Ruota della Fortuna sta ottenendo questo successo strepitoso, il dubbio che il tg satirico possa essere messo in standby è sempre più diffuso.

Quando torna in onda Striscia la Notizia, le parole di Gerry Scotti e del famoso inviato

Qualche giorno fa è diventato virale un fuori onda di Gerry Scotti che, nel corso delle registrazioni de La Ruota della Fortuna, aveva lasciato intendere che il programma sarebbe continuato fino a dicembre. Ipotesi che si scontra con quella anticipata nella presentazione dei palinsesti Mediaset, dove si era detto che Striscia la Notizia sarebbe tornata in onda a novembre, in una veste nuova.

Lo aveva detto Pier Silvio Berlusconi, confermando che il tg satirico resta un programma di punta della rete ammiraglia Mediaset. Adesso a parlare è uno degli inviati di Striscia la Notizia, Jimmy Ghione che, ospite all’evento “Protagonisti”, che si è tenuto a La Spezia, ha detto che il tg satirico tornerà in onda a partire dalla seconda settimana di novembre. Una conferma che, fino a questo momento, nessuno aveva dato, anzi, Scotti aveva parlato di una messa in onda ulteriormente prolungata per La Ruota della Fortuna.

Ghione ha anche ridimensionato il successo del programma di Gerry Scotti, ribadendo come anche Striscia la Notizia l’anno scorso sia stato il programma più visto: “Gerry sta facendo un ottimo lavoro, però anche l’anno scorso il programma più visto di Canale 5 era Striscia, quindi di cosa stiamo parlando? (…)”. L’inviato si è poi chiesto come si potrebbe mai lasciare a casa un programma come il famoso tg satirico. A detta sua, dunque, la squadra di Antonio Ricci dovrebbe tornare in onda nella seconda settimana di novembre, dopo la prima in cui si celebrano diverse ricorrenze.

Ora bisognerà capire se la notizia troverà conferma e ci sarà, quindi, una comunicazione ufficiale da parte di Mediaset e Pier Silvio Berlusconi.