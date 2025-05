Dire addio a qualcuno è sempre difficile, specialmente se si tratta di una persona che ci ha accompagnati nel lungo percorso della vita. Qualcuno a cui siamo affezionati e che ricambia il nostro sentimento, qualcuno con cui abbiamo condiviso momenti che rimarranno ora un tesoro da conservare nei ricordi.

Se poi si tratta di una persona famosa, di qualcuno che siamo abituati a vedere, il dolore viene condiviso anche con i fan. Fan che possono anche essere di supporto a chi resta, comunicando il loro sostegno anche tramite le piattaforme social, per unirsi al cordoglio della scomparsa.

L’addio di Giacomo Poretti sui social

Un dolore che nessuno vorrebbe vivere, ma che tutti sono destinati a provare, quello legato alla scomparsa di un genitore, inevitabile come pochi. Lo straziante annuncio arriva dai canali social ufficiali di Giacomo Poretti, che da così l’ultimo saluto alla madre, venuta da poco a mancare.

Giacomo Poretti, volto amatissimo del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, ha scelto così di salutare la madre, con un messaggio tramite i canali social. La via più semplice nella pratica, ma anche quella più difficile dal punto di vista emotivo, guidata solo dal sincero amore provato per la madre.

Un messaggio affidato ai social, breve e potentissimo, poche parole scritte col cuore in mano e che hanno commosso immensamente i fan. Il saluto di un figlio che ha perso la donna che lo ha cresciuto, protetto, sopportato oltre misura, come solo una madre sa fare.

Giacomo Poretti non è solo un attore o un comico, è anche un uomo che non ha mai nascosto la sua parte più vulnerabile. In questo addio pubblico c’è tutta la sua dolcezza, il suo rispetto, per una madre che ha definito: “faro e nel contempo porto, approdo rassicurante”.

Nel post Giacomo dice grazie per la fatica del parto, per le notti insonni, per la gioia nei suoi occhi quando lo vedeva rincasare all’alba. Le dice grazie per l’amore esagerato, senza condizioni, senza filtri, quell’amore che ha “condiviso”, in un certo senso, con i fan adoranti del figlio.

Un ultimo saluto pieno di ricordi, che Giacomo Poretti risalta, ricordando anche i momenti più allegri vissuti con la madre, quei momenti intimi che nessuno conosce. Momenti che ora lo accompagneranno per sempre, mentre la mamma lo guarda lassù, in attesa di vedere il figlio già cresciuto diventare ancora più grande, in attesa di rincontrarsi un giorno.