Un volo in picchiata all’improvviso, pochi secondi poi lo schianto. Gli istanti drammatici di quanto accaduto al Dubai Air Show nei video postati sui social diventati virali. Non è ancora chiaro cosa sia successo, di certo solo la morte del pilota.

Il video della tragedia

Il caccia dell’Aeronautica militare indiana doveva solo partecipare all’esibizione del Dubai Air Show. All’improvviso è successo qualcosa: il velivolo ha iniziato a precipitare, in picchiata, poi lo schianto ed il boato dello scoppio. Fiamme e fumo nero hanno avvolto l’Hal Tejas, l’aereo militare militare indiano, per il pilota morto al momento dell’impatto, non c’è stato nulla da fare.

BREAKING: Indian Tejas fighter jet crashed during the Dubai Air Show, with thick black smoke rising from the crash site near the airport. pic.twitter.com/fcpTO2uYcj — Visegrád 24 (@visegrad24) November 21, 2025

L’incidente è avvenuto alle 14.10 ora locale, in Italia erano le 11 del mattino. Immediato l’arrivo dei soccorritori che hanno spento l’incendio e constatato il decesso del pilota. Al momento non sembrerebbero esserci alte vittime o persone coinvolte nello schianto. L’area nella quale è avvenuto l’incidente è lontana dalla zona dove gli appassionati dell’evento hanno ripreso gli istanti drammatici. Sono rimasti scioccato da quanto accaduto davanti ai loro occhi.

Diversi i video postati in rete che raccontano il momento della tragedia. Ci sono indagini in corso per stabilire le cause dell’impatto fatale.