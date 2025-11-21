Una scossa violenta nelle prime ore del mattino in Bangladesh. Sisma di magnitudo tra 5.5 e 5.7 che ha provocato crolli in diverse strutture civili della città di Dacca e nella parte nord est del paese. Diversi i morti, decine di feriti, panico con la gente che ha lasciato le proprie abitazioni ed è corsa in strada.

Secondo i dati forniti dagli esperti dell’Usgs, il servizio geologico degli Stati Uniti e anche l’Ingv in Italia, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, sarebbe confermato che l’epicentro è nel nord est del paese a 30 chilometri di Dacca, la capitale. L’ipocentro invece a 15 chilometri di profondità. Crolli anche nel distretto di Narsingdi, una delle città più densamente popolose del paese e famosa per il suo distretto del tessile.

BREAKING: DHAKA, Bangladesh (OSINT613) – A strong earthquake struck near the capital Dhaka in Bangladesh on Friday, delivering strong to very strong shaking across several areas, the USGS reported, as a large number of casualties are feared. pic.twitter.com/aQWtQBGs9e — Open Source Intel (@Osint613) November 21, 2025

Ci sono vittime, feriti e danni

Gli uomini della Mezza Luna Rossa locale sono intervenuti in pochi minuti ed è una corsa contro il tempo per cercare di salvare quante più vite possibili. Il bilancio è provvisorio dicono i soccorritori, con il timore che possa aumentare. Al momento tre morti accertate, diversi i feriti ma sono molte le strutture che hanno ceduto. Bisogna scavare sotto le macerie per capire se e quanti altri corpi ci sono ed il tempo è molto poco.

#WATCH | A 5.5-magnitude earthquake struck near Narsingdi in Bangladesh, this morning. Visuals from Dhaka as the agencies work to restore damages caused by the tremors. pic.twitter.com/rqHmCggN3L — ANI (@ANI) November 21, 2025

La gente è corsa per le strade sotto shock. Grida, pianti e molta paura. Dalle prime testimonianze si parla di una scossa che avrebbe avuto una durata di trenta secondi. Evacuate scuole, uffici e negozi. Sisma avvertito anche in India, panico anche a Calcutta. Anche lì i cittadini sono corsi in strada in preda la panico.