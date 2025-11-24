Ha atteso che la carta d’identità della donna morta fosse scaduta. Quando il figlio si è presentato all’anagrafe per il rinnovo, travestito con gli abiti della defunta e con il taglio di capelli identico, è stato scoperto. Tradito da un particolare che non aveva considerato. L’uomo che ha perpetrato la frode all’Inps per tre anni è un infermiere di 57 anni di Borgo Virgilio, comune del mantovano.

La ricostruzione della frode

Stando alla ricostruzione degli investigatori la madre sarebbe morta per cause naturali nel 2022. Da allora il figlio avrebbe intascato la pensione senza averne il diritto. L’uomo un 57enne, non ha mai informato nessuno e l’Inps del decesso dell’anziana. Così per tre anni ha intascato il dovuto alla donna fino a quando sono scaduti i documenti della defunta ed è arrivatoil momento di rinnovarli.