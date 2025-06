Dopo le ultime indiscrezioni trapelate sul delitto di Garlasco, i genitori di Chiara Poggi sono intervenuti con una lunga intervista.

Il delitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007, continua a scuotere l’opinione pubblica italiana, arricchendosi di nuovi sviluppi e testimonianze.

Recentemente, durante un’intervista a “Quarto Grado”, i genitori di Chiara Poggi, Giuseppe e Rita, hanno espresso il loro profondo dolore e indignazione nei confronti delle manovre legali e mediatiche che, secondo loro, mirano a scagionare Alberto Stasi, l’ex fidanzato di Chiara, condannato per il suo omicidio.

Il dolore dei genitori di Chiara Poggi

Giuseppe e Rita Poggi hanno mostrato all’inviata Martina Maltagliati il contenuto di una borsa appartenente a Chiara, conservata in modo quasi sacro all’interno dell’armadio della sua stanza. “È sempre stata qui nell’armadio, insieme a tutte le sue cose. Tutte manovre per scagionare Alberto Stasi”, ha dichiarato Giuseppe, evidenziando la convinzione che ci sia un tentativo sistematico di riscrivere la narrativa del caso. Secondo i Poggi, le dichiarazioni e le prove che portarono alla condanna di Stasi sono ora oggetto di revisione, spingendoli a mantenere viva l’attenzione su un caso che ha segnato le loro vite in modo indelebile.

Giuseppe ha parlato della situazione emotiva e psicologica in cui si trovano da anni: “Ho detto alla pm di restituirmi la casa perché finché non rientro non posso rendermi conto, sembra che Chiara sia sempre in vacanza”. Questa frase rivela non solo il loro desiderio di riappropriarsi di un luogo carico di ricordi, ma anche il profondo dolore per la perdita di una figlia la cui vita è stata interrotta tragicamente. La casa è diventata un simbolo di un tempo che non tornerà mai più, un luogo dove possono sentire le risate, i sogni e le speranze di Chiara.

Un altro aspetto che i genitori di Chiara hanno voluto chiarire riguarda le testimonianze degli amici del loro figlio Marco. Hanno sottolineato che non esistono versioni discordanti da parte di questi ragazzi. “Non è stata cambiata la dichiarazione secondo cui i ragazzi, tra cui Andrea Sempio, non entravano a casa”, hanno affermato. “Bisogna distinguere le domande; quando venivano a prenderlo il sabato sera suonavano il campanello ma non entravano in casa, lo aspettavano fuori”. Questa chiarificazione sembra voler mettere in discussione alcune ricostruzioni emerse nel corso degli anni, alimentando dubbi su quanto sia realmente accaduto quella notte fatale.

La vicenda di Chiara Poggi è emblematicamente rappresentativa di come i casi di omicidio possano evolvere nel tempo, con la giustizia che a volte sembra allontanarsi invece di avvicinarsi. La famiglia Poggi ha visto la propria vita stravolta da un evento che ha attirato l’attenzione dei media, trasformando il loro dolore privato in un dramma pubblico. La continua lotta per la verità e la giustizia risuona non solo nella loro storia, ma in molte altre vicende simili, dove le famiglie delle vittime si trovano a fronteggiare un sistema che sembra, a volte, dimenticare il dolore umano dietro le statistiche e le sentenze.

La questione di Alberto Stasi e delle sue eventuali responsabilità è solo un aspetto di un quadro molto più complesso. Le ricadute sociali e psicologiche del caso, nonché le reazioni della comunità locale, rappresentano un ulteriore elemento di riflessione. La voglia di giustizia dei Poggi è un richiamo a non dimenticare chi ha subito un’ingiustizia e a non lasciare che la verità venga oscurata da manovre che possono apparire come tentativi di sfruttare il caso per scopi personali o legali.