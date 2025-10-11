Una tragedia nella notte ha colpito Cornaredo, piccolo comune nell’area metropolitana milanese, dove un incendio devastante ha causato la morte di tre persone all’interno di un condominio di quattro piani.

L’episodio ha scosso profondamente la comunità locale e ha reso necessario l’intervento immediato delle squadre di emergenza.

Incendio a Cornaredo: le dinamiche dell’evento

L’evento si è verificato nella palazzina situata in via Cairoli, dove risiedono circa quaranta famiglie. L’incendio è scoppiato nelle ore notturne, costringendo all’evacuazione immediata di tutti gli abitanti dell’edificio. Otto di loro sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti, ma fortunatamente nessuno ha riportato ferite gravi. Tra i soccorritori, un vigile del fuoco ha subito lievi ferite ed è stato prontamente dimesso.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dai carabinieri del Comando provinciale di Milano, presenti sul luogo insieme alla Compagnia di Corsico e alla sezione investigativa dei Vigili del fuoco, le cause dell’incendio sono ancora oggetto di indagine. L’appartamento da cui si presume sia partito il rogo è stato posto sotto sequestro per permettere accertamenti più approfonditi.

A perdere la vita nell’incendio sono stati Benito Laria, 88 anni, e sua moglie Carmela Greco, 82 anni, nonché il loro figlio Carlo, 55 anni. La tragedia ha avuto luogo mentre Benito tentava disperatamente di mettere in salvo la moglie. Testimoni oculari riferiscono che l’anziano, dopo essere uscito sul pianerottolo per chiedere aiuto, sarebbe rientrato nell’abitazione ormai invasa dalle fiamme per cercare di salvare Carmela. Purtroppo il figlio Carlo era già deceduto all’arrivo dei soccorsi.

Le autorità stanno approfondendo le circostanze esatte che hanno portato al rogo, valutando anche eventuali responsabilità o cause accidentali. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato che la tragedia si estendesse ad altri appartamenti del condominio e ha permesso l’evacuazione in sicurezza della maggior parte dei residenti.

La comunità di Cornaredo è sotto shock per quanto accaduto, con numerose manifestazioni di cordoglio e vicinanza alle famiglie colpite dalla tragedia. Gli enti locali hanno attivato un supporto per gli abitanti e si stanno predisponendo aiuti concreti per le persone coinvolte.

L’incendio a Cornaredo rappresenta un grave monito sulla sicurezza degli immobili residenziali e sull’importanza di un’efficace prevenzione per evitare simili drammi. Le indagini in corso e i controlli degli edifici della zona mirano a scongiurare rischi futuri, garantendo maggior tutela ai cittadini.