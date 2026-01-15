Annabella Martinelli, studentessa padovana, è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza a Villa di Teolo nel Padovano, una zona a ridosso dei Colli Euganei. È scomparsa la sera del sei gennaio 2026, poco dopo le ore 23. Da allora non si hanno più sue notizie.

L’inchiesta a Padova

Martinelli 22 anni, la sera del 6 gennaio 2026, era in sella alla sua bicicletta: zainetto amaranto sulle spalle e due pizze dietro il sellino, come si vede nelle foto, le aveva comprate due ore prima., Sono le immagini diffuse dalla Procura di Padova che dopo oltre sette giorni di ricerche della giovane senza esito ha aperto un fascicolo a carico di ignoti con l’ipotesi di reato di sequestro di persona.

Un passaggio obbligato spiegano gli inquirenti per poter svolgere approfondimenti d’indagine. La famiglia di Annabella ha denunciato la scomparsa il pomeriggio del 7 gennaio quando ha visto che la ragazza dalla sera prima non era rientrata a casa. Da allora di lei non c’è più traccia.

La ricostruzione prima di sparire

Nella ricostruzione dei minuti prima della scomparsa altri due fotogrammi dai quali sono partiti gli investigatori per fissare i pochi punti fermi del caso. Alle ore 22.18 la ragazza passa davanti ad un distributore della zona, 40 minuti più tardi le telecamere del municipio di Teolo la riprendono di nuovo. Sono i minuti prima della sparizione che avviene dieci minuti più tardi davanti a questo bivio, una zona fredda e isolata.

La giovane consuma le due pizze e una bottiglietta d’acqua. Lega la bici e si dirige verso i sentieri che portano ai Colli Euganei, spesso battuti da chi fa trekking. L’ultimo dettaglio arriva dal suo cellulare, che risulta spento dal giorno dopo il sei gennaio. Nei giorni scorsi vigili del fuoco e carabinieri l’hanno cercata anche con l’ausilio di droni e cani molecolari, ma senza risultati.

Il punto sulle indagini

La famiglia avrebbe controllato a fondo la camera della giovane, ma non mancherebbe nulla. L’ipotesi che la sera del 6 gennaio ci fosse qualcuno ad aspettarla, Annabella, non convince del tutto gli inquirenti che restano cauti, non escludono nessuna ipotesi nemmeno quella dell’allontanamento volontario. Al momento non risultano attriti con la famiglia.

La giovane era iscritta alla facoltà di giurisprudenza all’università di Bologna, da diverso tempo non frequentava i corsi. In questi giorni prosegue il lavoro degli inquirenti che hanno sequestrato tablet e passato al setaccio i suoi social: sentiti, familiari e amici stretti anche con l’ex fidanzato da sette mesi non risulta esserci stato nessun altro contatto.