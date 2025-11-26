Eurospin non smette mai di sorprendere con le sue proposte utili e interessanti, che vanno incontro a una marea di richieste. Da anni, ormai, è un punto di riferimento per chi vuole acquistare prodotti a prezzi competitivi, senza rinunciare alla qualità.

Gli elettrodomestici sono preziosi assistenti di cui, una volta usati, difficilmente si può fare a meno. Naturalmente, affinché si sia soddisfatti delle loro prestazioni, è necessario avere cura di scegliere quelli giusti, confrontando prezzi, caratteristiche, qualità. Da Eurospin non c’è solo cura per i prodotti alimentari, ma anche per gli elettrodomestici.

Vi sono, infatti, numerose offerte che li riguardano nella settimana del Black Friday. C’è chi ha la lavatrice rotta e vuole ricomprarla, chi vuole un mini frigo per l’ufficio, chi un microonde per i momenti in cui non ha tempo per cucinare cibi elaborati e molto altro ancora. Il bello di Eurospin è che risponde a tutte queste esigenze, proponendo elettrodomestici per tutti i gusti, a prezzi davvero irripetibili.

Tra le ultime proposte ci sono tutta una serie di apparecchi utili e dalle ottime prestazioni. C’è solo l’imbarazzo della scelta.

Per il Black Friday da Eurospin, ci sono una marea di elettrodomestici tra cui scegliere: tutti gli sconti da non perdere

Se la vostra lavatrice vi ha lasciati a piedi, da Eurospin potete acquistarne una nuova, la Slim 6 kg Sansui, a soli 189.99€.

O ancora, la Slim 7 kg AKAI, a 199.99€. Salendo di prezzo, c’è la lavatrice 9 kg EY291DW4 CANDY, a 259.99€. Non solo lavatrici, ma anche comode asciugatrici che in poco tempo rendono il bucato pronto da stirare, come l’asciugatrice 10kg DSTD-10PE “DAYA” a 379.99€. Per chi vuole risparmiare ancor di più, c’è l’asciugatrice 8 kg “NORDMENDE” a 289.99€.

Molto interessante anche la lavastoviglie DSDW-139EL “DAYA”, proposta al prezzo di euro 239.99, oppure un frigo combinato 170 DSCB -170XE della stessa marca, a 199.99€. Per chi ha esigenza di un pratico mini frigo in ufficio, molto pratico nel caso in cui si desideri risparmiare e portarsi il pranzo da casa, Eurospin propone, sempre del marchio DAYA, un mini frigo 41L DFT-06SM1WF0, a soli 89.99 euro.

Per chi adora spremute d’arancia e bevande simili, lo spremiagrumi KOENIG è venduto a soli 34.99€, mentre il mini frullatore per smoothies, della stessa marca, costa 22.99€. Per impasti perfetti e veloci, l’impastatrice 5L Improve può essere l’ideale, in modo da deliziarsi con pietanze gustose e piacevoli come pizza, pane, focacce e dolci vari.

E infine, un’altra occasione da non perdere è senza dubbio la friggitrice ad aria 3.2 L Severin, che costa solo 34.99€. Si tratta di prodotti di qualità che in occasione del Black Friday offrono un ampio margine di risparmio, per cui meglio approfittarne, prima che l’offerta scada.