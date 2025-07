Siamo in piena estate, il caldo si fa sentire in modo pressante, e senza uno strumento per rinfrescare l’ambiente, è davvero difficile sopportare. Molte persone usano il condizionatore per rendere fresca la loro abitazione, consapevoli che i costi della bolletta aumenteranno, per cui è sempre bene usarlo con una certa moderazione.

Forse non tutto lo sanno, ma ci sono diversi fattori da cui può dipendere il costo dell’aria condizionata. Innanzitutto, dal tipo di strumento scelto, che può essere portatile, fisso, multisplit ecc. In secondo luogo, può dipendere anche dalla potenza, da quanti anni ha l’apparecchio e la classe energetica.

Altra cosa importante da considerare, è che la bolletta, oltre all’energia elettrica consumata, è composta anche da imposte, oneri sistema, trasporto ecc. Sono, dunque, tutti fattori di cui tenere conto ai fini del calcolo.

I vari condizionatori hanno diversi tipi di consumi. Per esempio, quelli portatili da 1-1,5 kWh all’ora, gli split fissi senza inverter da 0.8 a 1,2 KWh all’ora, o gli split inverter 0.4-07,kwh/h, ecc.

Il consumatore deve sapere che maggiore è la classe energetica del condizionatore acquistato e minori saranno i consumi. Per cui, chi possiede un condizionatore classe A++ spende 160kwh all’anno e chi ha classe C, 260 KWh all’anno.

Bollette: quanto si paga per un’ora di aria condizionata

In linea generale, per un condizionatore split inverter A++, si pagheranno, più o meno 80/144 euro per tutta l’estate. Per un’ora, dagli 0,11 a 0,20 centesimi.

Se si possiede uno split base classe A, i costi variano da 0.17 -0,25 centesimi di euro per ora, e in totale circa 122/180 euro per tre mesi. Infine, per ciò che concerne il multisplit 2 unità si pagheranno da 0,34 a 0,50 centesimi per ogni ora. Per tutta l’estate i costi si aggireranno dai 245 a 360 euro.

Ci sono delle situazioni che possono far crescere i consumi, come ad esempio l’impostazione della temperatura. Più è inferiore il grado, più si spende il 7% in più. Chiaramente, se si tiene il condizionatore accesso per tutto il giorno, la spesa si può addirittura triplicare.

È fondamentale, per risparmiare, curare la manutenzione del condizionatore, metterlo in modalità deumidificatore, cercare di non usare, al contempo, altri elettrodomestici che rendano più calda la stanza.

Nel caso in cui il caldo sia minore, meglio tenerlo spento, per evitare di consumare. Sono tutti accorgimenti utili e importanti da ricordare, in modo da non incorrere in spese effettivamente esorbitanti, che possono mettere a dura prova il proprio portafogli.