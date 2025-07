Torna anche nel 2025 la Carta “Dedicata a te”, meglio conosciuta come Bonus Spesa, un sostegno concreto rivolto alle famiglie con reddito basso per affrontare le spese quotidiane.

Questo strumento, gestito da Poste Italiane, prevede un contributo di 500 euro caricato su una carta prepagata, utilizzabile per acquistare generi alimentari essenziali, fare rifornimento di carburante e abbonarsi ai servizi di trasporto pubblico locale.

Cos’è la Carta “Dedicata a te” e a chi è rivolta

La Carta “Dedicata a te” rappresenta un aiuto diretto per le famiglie con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) fino a 15.000 euro. Il beneficio si rivolge a residenti in Italia iscritti all’anagrafe comunale che non percepiscono altre forme di sostegno al reddito come Carta Acquisti, Naspi, Dis-Coll, Cassa Integrazione o fondi di solidarietà. L’assegnazione della carta avviene in modo automatico, senza necessità di presentare domande online o presso il Comune.

Saranno infatti l’INPS e i Comuni a individuare i beneficiari sulla base dei dati già in loro possesso. Successivamente, i Comuni comunicheranno alle famiglie l’assegnazione e le modalità di ritiro della carta prepagata presso gli uffici postali. Priorità viene data ai nuclei familiari con almeno tre componenti e almeno un minorenne, oltre che a quelli con Isee più basso. Questi criteri verranno dettagliati nel decreto ministeriale che regola l’erogazione del contributo.

Al momento non è stata ancora fissata una data ufficiale per la distribuzione del Bonus Spesa 2025. Lo scorso anno il decreto ministeriale è stato pubblicato a giugno e la consegna delle carte è iniziata a settembre. Considerando che siamo ormai a luglio, è probabile che i tempi si mantengano simili o si allunghino leggermente, in attesa della pubblicazione del decreto da parte del Ministero dell’Agricoltura. La distribuzione delle carte prepagate nei vari Comuni seguirà due criteri principali:

Il 50% delle carte sarà assegnato in base alla popolazione residente, quindi i Comuni più grandi riceveranno più carte;

Il restante 50% sarà distribuito considerando la differenza tra il reddito pro-capite medio del Comune e la media nazionale, privilegiando i territori con redditi più bassi.

Questo meccanismo favorisce quindi chi risiede in Comuni con condizioni socio-economiche più svantaggiate, aumentando le possibilità di accesso alla Carta “Dedicata a te”. Dopo la pubblicazione del decreto, l’INPS avrà 30 giorni per inviare agli enti locali gli elenchi dei beneficiari. Saranno poi i Comuni a verificare tali liste e a contattare direttamente le famiglie destinatarie per informarle sull’assegnazione e sulle modalità di ritiro della carta. L’importo di 500 euro caricato sulla carta prepagata può essere utilizzato esclusivamente per:

Acquisto di generi alimentari di prima necessità , come carne, pesce fresco, latte e derivati, pane, pasta, riso, legumi, frutta e verdura, miele, zucchero, cioccolato e anche alimenti per l’infanzia;

, come carne, pesce fresco, latte e derivati, pane, pasta, riso, legumi, frutta e verdura, miele, zucchero, cioccolato e anche alimenti per l’infanzia; Rifornimento di carburante per autoveicoli;

Acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale.

Non è consentito utilizzare la carta per altri acquisti o servizi, limitando così l’impiego del bonus alle necessità fondamentali delle famiglie in difficoltà economica. La Carta “Dedicata a te” si conferma anche per il 2025 uno strumento strategico per contrastare le difficoltà legate al costo della vita, offrendo un aiuto mirato e semplice da utilizzare per chi ha maggior bisogno.