Il periodo primaverile, da sempre, è quello prediletto per fare una serie di pulizie in casa. Pulizie più profonde, negli angoli più reconditi, in modo da avere una casa brillante e profumata. Si prendono i migliori prodotti a disposizione, e ci si dedica alle faccende domestiche, senza se e senza ma.

E se magari c’è anche qualcuno che aiuta in questa “impresa”, è sempre ben accetto. Molti si chiedono perché sia proprio il periodo primaverile, il prescelto per questo tipo di pulizie profonde, e la risposta è che si tratta di una vera e propria tradizione.

C’è un cambio di stagione importante, perché si passa dal gelo dell’inverno, a una stagione con temperature miti, e spesso anche soleggiata. Proprio grazie al fatto che il meteo è, in genere, più favorevole, è più piacevole aprire le finestre e far arieggiare, si tolgono le coperte pesanti, i vestiti iniziano a essere un po’ più leggeri, ecc.

È una stagione di risveglio, a ogni livello, ed è quindi un buon periodo per rigenerare anche la casa, fare in modo che sia perfetta. Non solo, perché simbolicamente, fare le pulizie di primavera è un modo intrinseco per liberarsi delle cose vecchie e concedere spazio a tutto ciò che è novità.

Eurospin, con questo oggetto, fare le pulizie di primavera sarà più comodo e veloce

Da Eurospin ci sono tutta una serie di prodotti che possono essere utili per fare pulizie in casa, e che consentono, peraltro, di risparmiare molto tempo.

Stiamo parlando, nello specifico, della scopa elettrica Enkho, molto utile per abbattere temo e costi. Si tratta di una scopa elettrica ricaricabile, in dettaglio, dotata di tecnologia ciclonica senza sacco. È inoltre munita di spazzola rotante motorizzata, e ha ben due livelli di aspirazione.

Inoltre, è possibile rimuovere il serbatoio, la cui capacità è di 0,39 L. La scopa in questione, ha anche uno schermo LED e con il suo acquisto, si ricevono, in dotazione, spazzola e ugello per fughe.

Il prodotto in questione ha batteria al litio ricaricabile 2200mAh/22.2 V e il costo è di 59.99 euro. Avere in casa una scopa elettrica, dimezza nettamente i tempi di pulizia, che senza potrebbero essere più lunghi. Questi oggetti riescono a catturare in pochi secondi lo sporco per terra, evitando anche di faticare troppo. Una soluzione che, soprattutto se si è soli nelle pulizie, costituisce un più che valido aiuto, da non perdere.