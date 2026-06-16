Il castello dell’Olgiata torna sul mercato immobiliare con un prezzo che lo mette subito tra le proprietà più importanti in vendita a Roma: 30 milioni di euro. Non è solo una dimora storica, ma un complesso del Cinquecento nel verde di Roma nord, a due passi dalla via Cassia, dentro uno dei comprensori più riservati della Capitale. Una proprietà che tiene insieme nobiltà romana, diplomazia di guerra e l’interesse, oggi, dei grandi capitali del Golfo.

Il complesso da 6.000 metri quadri nella tenuta di 30 ettari

La proprietà conta oltre 6.000 metri quadri interni e si trova in una tenuta di circa 30 ettari, tra prati, boschi secolari e spazi attrezzati. Dentro le mura ci sono una residenza principale e nove appartamenti collegati: una struttura rara anche nel mercato del lusso più alto. Non è un castello fermo nel tempo, da guardare e basta. È una grande macchina residenziale, pensata per ricevimenti, soggiorni lunghi, ospiti, personale di servizio e momenti di rappresentanza.

Gli ambienti parlano chiaro: saloni affrescati, soffitti decorati, sale di rappresentanza, camere, suite e appartamenti indipendenti. A questi si aggiungono dotazioni difficili da trovare tutte insieme in una proprietà privata a Roma: due eliporti, una spa con piscina, scuderie e maneggi coperti. Negli ultimi anni il complesso ha ospitato anche un’attività equestre di alto livello, con cavalli purosangue e strutture adatte a un uso professionale.

Poi c’è il peso dell’indirizzo. L’Olgiata resta uno dei nomi più riconoscibili del lusso romano: accessi controllati, ville immerse nel verde, il golf club a pochi passi. La distanza dal centro storico non abbassa il valore, anzi lo sposta su un altro piano: privacy, spazio, sicurezza e possibilità di trasformazione. È una proprietà che non punta sull’affaccio o sul quartiere alla moda, ma sulla scala patrimoniale e sugli usi che può offrire.

La start-up romana under 30 incaricata della vendita

A seguire la vendita è Vrl Luxury Brokerage, società romana nata nel 2026 e fondata da imprenditori sotto i 30 anni. Una scelta che fa notizia, perché un bene di questo livello viene di solito affidato a grandi marchi internazionali o a intermediari storici del lusso immobiliare. In questo caso, invece, l’incarico è andato a una realtà giovane, con radici romane e uno sguardo rivolto ai mercati esteri.

Tra i volti della società c’è Victor Rossi Lopez, italo-spagnolo classe 2005, cresciuto a Roma, in zona Appia. La linea della start-up è semplice: cercare acquirenti con grande capacità di spesa non solo nel mattone, ma anche in settori vicini al lusso, come nautica, auto di fascia alta, elicotteri e arte. Non solo annunci, quindi. L’obiettivo è muoversi tra patrimoni, relazioni e interessi che spesso viaggiano insieme.

Secondo quanto riferito dalla società, la ricerca dei possibili compratori passerebbe anche da un software proprietario sviluppato in Asia, usato per individuare investitori adatti a beni di lusso ed extra lusso. Nel mercato immobiliare di vertice, però, la vetrina pubblica conta fino a un certo punto. Le trattative vere si muovono spesso lontano dai riflettori, tra contatti privati e rapporti fiduciari. E il castello dell’Olgiata, con una richiesta da 30 milioni, rientra pienamente in questa categoria.

La vendita, in ogni caso, non nasce oggi. La proprietà, italiana e di lungo corso, cercava un compratore già da diversi anni, almeno dal 2018. La nuova messa sul mercato segna però un passaggio diverso, più deciso sul piano commerciale e più orientato verso capitali stranieri. Il prezzo resta alto, ma nel lusso romano degli ultimi anni le soglie si sono alzate, soprattutto quando si parla di immobili rari, difficili se non impossibili da replicare.

Dagli Orsini all’armistizio del 1940: il peso storico della proprietà

Il fascino del castello non sta solo nei metri quadri. L’edificio risale al 1560 e nei secoli è passato attraverso famiglie centrali nella storia di Roma e dello Stato pontificio. Nella genealogia della proprietà compaiono gli Orsini, gli Ogliati e i Chigi, casate che hanno lasciato un segno profondo nell’architettura, nella politica e nei patrimoni fondiari del territorio romano.

Nelle sale della dimora hanno soggiornato papi, sovrani e ospiti di alto rango. Per il mercato internazionale delle residenze storiche italiane, questo passato non è un semplice dettaglio di fascino. Pesa. Un acquirente disposto a investire decine di milioni non compra soltanto mura, ettari e servizi. Compra anche un capitale simbolico che nessuna costruzione nuova può offrire.

Il capitolo più noto riguarda la Seconda guerra mondiale. Quando era conosciuta come Villa Incisa, la proprietà fu il luogo della firma dell’armistizio tra Italia e Francia del 24 giugno 1940, pochi giorni dopo l’entrata in guerra dell’Italia. Una pagina diplomatica delicata, lontana dall’immagine patinata del resort di lusso. Proprio questo doppio volto, residenza nobiliare e luogo di storia politica, rende complessa ogni ipotesi sul suo futuro.

Chi compra un bene del genere deve fare i conti con vincoli, sensibilità e aspettative. Una trasformazione in struttura ricettiva di altissima gamma può aumentarne la redditività, ma richiede equilibrio tra attività commerciale e tutela dell’identità architettonica. L’uso privato, invece, conserva meglio il carattere esclusivo, ma restringe il campo a pochissime famiglie o gruppi patrimoniali. In ogni caso, la storia del castello non resta sullo sfondo: entra direttamente nella trattativa.

Investitori da Qatar e Kuwait tra resort di lusso e residenza privata

Il dossier guarda con decisione al Golfo. Secondo Vrl Luxury Brokerage, sarebbero già arrivate manifestazioni di interesse dal Qatar e segnali anche dal Kuwait. Non sorprende. Da anni i capitali mediorientali guardano all’Italia, soprattutto quando una proprietà mette insieme storia, grandi superfici, vicinanza a una capitale europea e forte valore di rappresentanza. Il castello dell’Olgiata ha tutte queste caratteristiche.

Le ipotesi sul futuro della tenuta sono due. La prima porta a un resort di super lusso, con ospitalità selezionata, servizi benessere, percorsi equestri, eventi privati e un profilo internazionale. Più vicino al modello delle grandi country estate europee che a quello di un albergo tradizionale. La vicinanza con Roma permetterebbe di offrire insieme isolamento, accesso rapido alla città e immaginario storico italiano.

Il secondo scenario è più riservato, ma altrettanto possibile: una residenza privata per una famiglia con un patrimonio molto alto, magari legata proprio al mondo del Golfo. La presenza di eliporti, la sicurezza del comprensorio, gli ampi spazi per ospiti e personale, le scuderie e i saloni di rappresentanza rendono la proprietà adatta a soggiorni lunghi e occasioni private di alto livello. In un periodo segnato da tensioni geopolitiche in Medio Oriente, l’idea di rafforzare beni e presenze in Europa appare tutt’altro che episodica.

Roma, intanto, conferma una tendenza ormai chiara: il suo mercato del lusso non vive più solo di attici in centro, viste sulle cupole e palazzi storici nel Tridente. Accanto a quel segmento crescono proprietà fuori scala, grandi, autonome, capaci di parlare a investitori che ragionano su portafogli globali. Il castello dell’Olgiata è uno di questi casi. Se passerà davvero di mano, non sarà una semplice compravendita, ma un nuovo capitolo per una proprietà che ha attraversato cinque secoli di potere, discrezione e rappresentanza.