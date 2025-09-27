La Legge 104, che garantisce diritti e assistenza per le persone con disabilità, prevede diverse agevolazioni fiscali per i titolari, ma non tutte le persone con disabilità ne beneficiano automaticamente. Le esenzioni e gli sgravi fiscali variano in base alla tipologia di disabilità e alle condizioni specifiche del soggetto.
La Legge 104 prevede esenzioni dal pagamento di alcune imposte, ma non annulla completamente tutte le tasse. Infatti, i titolari della Legge 104 sono tenuti comunque a versare le tasse sul reddito prodotto e su alcuni altri tributi come l’IVA. Tuttavia, in alcuni casi, possono usufruire di esenzioni su specifiche tasse locali e tributi legati alla loro disabilità.
Le principali esenzioni
Esenzione Canone Rai
Non esiste alcuna esenzione dal pagamento del canone Rai per i titolari di Legge 104, nonostante si sia parlato di questa possibilità in passato. Una proposta di esonero era stata presentata nel 2019, ma non è mai stata approvata. Pertanto, il canone Rai resta da pagare per tutti, anche per chi ha la Legge 104.
Esenzione Bollo Auto
L’esenzione dal bollo auto è una delle agevolazioni più conosciute e riguarda le persone con disabilità che hanno problemi di mobilità. Tuttavia, non è un diritto per tutti i disabili, ma solo per coloro che hanno gravi disabilità motorie, uditive, visive o psichiche, come ad esempio:
Non vedenti
Sordi
Portatori di handicap con indennità di accompagnamento
Persone con amputazioni multiple o difficoltà motorie severe
Se la persona disabile è a carico di un familiare, l’esenzione dal bollo auto si estende anche a quest’ultimo, a patto che il veicolo sia idoneo e utilizzato per l’integrazione della persona disabile.
Esenzione Tari e Imu
Tari (Tassa sui rifiuti): Non esistono esenzioni nazionali, ma alcuni Comuni prevedono esenzioni o riduzioni per i titolari della Legge 104. È necessario verificare presso il Comune di residenza.
Imu (Imposta municipale propria): L’esenzione si applica solo se il disabile è proprietario di un immobile ma risiede in una struttura sanitaria o di ricovero permanente. Anche in questo caso, la decisione finale dipende dalle normative locali del Comune.
Esenzione Tasse Scolastiche
Gli studenti con disabilità grave, come i ciechi, possono essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche nelle scuole superiori (quarto e quinto anno), a condizione che appartengano a famiglie con ISEE inferiore a una determinata soglia stabilita annualmente dal Ministero dell’Istruzione. Inoltre, gli studenti con grave disabilità, come previsto dall’articolo 3, comma 3 della Legge 104, hanno diritto all’esenzione delle tasse.
Esenzione Tasse Universitarie
Gli studenti universitari con una disabilità pari o superiore al 66% possono essere esonerati dal pagamento delle tasse universitarie. Non sono previsti limiti ISEE per questa esenzione, che riguarda solo coloro che sono titolari di Legge 104.