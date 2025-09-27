La Legge 104, che garantisce diritti e assistenza per le persone con disabilità, prevede diverse agevolazioni fiscali per i titolari, ma non tutte le persone con disabilità ne beneficiano automaticamente. Le esenzioni e gli sgravi fiscali variano in base alla tipologia di disabilità e alle condizioni specifiche del soggetto.

La Legge 104 prevede esenzioni dal pagamento di alcune imposte, ma non annulla completamente tutte le tasse. Infatti, i titolari della Legge 104 sono tenuti comunque a versare le tasse sul reddito prodotto e su alcuni altri tributi come l’IVA. Tuttavia, in alcuni casi, possono usufruire di esenzioni su specifiche tasse locali e tributi legati alla loro disabilità.

Le principali esenzioni