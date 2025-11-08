In un momento di crisi economica come quello attuale, sentir parlare di spesa gratis è sicuramente una buona notizia per molti italiani. I prezzi, soprattutto dei generi alimentari, sono in costante aumento e questo potrebbe portare anche a una riduzione della media di spesa mensile. Adesso da LIDL è possibile avere 500 euro di spesa gratis, oltre a un ulteriore sconto del 15% sugli acquisti che non guasta mai.

La grande catena di ipermercati è molto attiva nel proporre ai clienti un’ampia offerta a prezzi davvero ridotti rispetto alla concorrenza. Adesso, oltre alla convenienza, nei negozi che aderiscono all’iniziativa sarà possibile spendere questi 500 euro di spesa gratuita.

Usare la Carta Dedicata a Te da LIDL conviene, arriva uno sconto extra

Da quando la Carta Dedicata a Te è stata resa disponibile, LIDL ha pubblicato sul suo famoso volantino, oltre alle innumerevoli offerte che propone settimanalmente, anche un avviso che spiega come utilizzare questo sussidio nei propri supermercati, che aderiscono all’iniziativa.

Da LIDL, dunque, sarà possibile attivare la Carta Dedicata a Te, il bonus erogato dal Governo di 500 euro per un’ampia platea di famiglie per supportarle in un momento di grave crisi economica come quello attuale. Per attivare la carta è necessario fare il primo acquisto entro il 16 dicembre 2025, da questo momento in poi si avranno a disposizione 500 euro per acquistare beni di prima necessità.

E questi acquisti potranno essere fatti da LIDL, dove si beneficerà di un ulteriore sconto del 15% sui prodotti acquistati, come spiegato sul sito della catena di ipermercati, per ottenere questa scontistica, basterà comunicare alla cassa che si pagherà con la Carta Dedicata a Te. In questo modo, dunque, non solo si pagherà con i soldi del sussidio, ma si avrà un prezzo scontato.

Lo sconto, come specificato da LIDL, è solo sui bene che rientrano nel paniere dei prodotti acquistabili con la Carta Dedicata a Te, dunque generi alimentari di prima necessità. Non possono essere acquistati con questa carta, ad esempio, alcolici, detersivi e tutto ciò che non rientra tra alimenti necessari, come invece lo sono il pane, la pasta, la carne, il pesce, le uova, salse, biscotti, yogurt e altro.

Qualora si arrivi alla cassa con prodotti che non rientrano nel lungo elenco di quelli acquistabili con la Carta Dedicata a Te, questi si dovranno pagare a parte. LIDL ha anche chiarito che per si potrà beneficiare dello sconto del 15% solo nei negozi che hanno aderito a quest’iniziativa, cosa che sarà comunicata con una locandina esposta all’ingresso.