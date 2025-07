I pancake, dolce tipico della tradizione anglosassone, hanno conquistato con il tempo anche le tavole italiane, diventando una scelta sempre più apprezzata per colazioni nutrienti e merende sane. La loro versatilità e la rapidità di preparazione li rendono ideali per rispondere a diverse esigenze alimentari, dal desiderio di una colazione proteica a chi invece preferisce limitare zuccheri e carboidrati. In quest’ottica, si propone una ricetta classica di pancake senza zucchero, perfetta per chi vuole un dolce soffice ma leggero.

Pancake senza zucchero: la ricetta base per una colazione equilibrata

Questa ricetta è pensata per realizzare un pancake semplice, soffice e adatto a ogni tipo di dieta, anche a chi soffre di intolleranze al lattosio o segue un’alimentazione vegana (utilizzando latte vegetale). La loro versatilità li rende adatti a ogni momento della giornata, dalla colazione alla merenda, e si prestano a infinite varianti, dolci e salate, per assecondare i gusti e le esigenze di chi li prepara.

Per chi desidera una colazione più leggera e priva di zuccheri aggiunti, la ricetta senza zucchero è un ottimo compromesso. Per chi invece preferisce concedersi una coccola più tradizionale, i pancake al latticello sono un must, capaci di regalare morbidezza e sapore intenso. Le dosi della ricetta sono per circa 6 pancake.

Ingredienti

100 g di farina 00

150 ml di latte (anche senza lattosio o vegetale)

1 uovo intero

mezzo cucchiaino di lievito per dolci

Procedimento

1. Sbattere l’uovo con il latte fino a ottenere un composto omogeneo.

2. Aggiungere farina e lievito setacciati, mescolando con cura per evitare grumi, quindi lasciare riposare la pastella per qualche minuto.

3. Ungere leggermente una padella antiaderente e versare una porzione di composto per formare il pancake. Cuocere circa due minuti per lato, fino a doratura e morbidezza.

Il risultato è un pancake soffice e leggero, da gustare sia in versione dolce, magari accompagnato da frutta fresca o miele, sia in versione salata, con formaggi o verdure.

Pancake al latticello: un’autentica coccola americana

Oltre alla versione senza zucchero, molto apprezzata è la ricetta dei pancake al latticello, tipica colazione degli Stati Uniti, spesso presente nei brunch italiani. Questa variante, più ricca e soffice, prevede l’uso di latticello, che conferisce una consistenza particolarmente morbida e un sapore leggermente acidulo, tipico di questa preparazione. Per 6-9 pancake.

Ingredienti

135 g di farina 00

2 cucchiai di zucchero

1/2 cucchiaino di sale

1/2 cucchiaino di lievito per dolci

1/4 cucchiaino di bicarbonato

250 g di latticello (ottenuto con 125 g di yogurt magro e 125 g di latte scremato)

1 uovo grande a temperatura ambiente

35 g di burro fuso

Procedimento