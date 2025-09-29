E’ ormai noto come siano diversi anni che Adriano Celentano abbia deciso di ritirarsi dalla scena pubblica e, al contempo, di non uscire più di casa. Praticamente sarebbe sparito dalle scene e preferirebbe restare nella sua dimora, lontano dal mondo esterno. Ma qual è il motivo che si cela dietro questa drastica decisione?

Essendo Adriano Celentano uno dei simboli del panorama musicale italiano, sul suo isolamento nel tempo si sono dette diverse cose. Rumors e pettegolezzi che però non avrebbero mai trovato una reale conferma. Sulla vicenda tempo fa è intervenuta Ornella Vannoni, che ha spiegato per quale motivo il collega e amico avrebbe preferito non uscire più di casa.

Perché Adriano Celentano non esce più di casa? La verità

Adriano Celentano, nonostante sia stato un gigante della musica italiana e abbia ottenuto un grandissimo successo, ha sempre avuto un rapporto complicato con la notorietà. Spesso ha preferito la tranquillità al caos e all’attenzione mediatica, finendo per essere sempre un personaggio schivo ai riflettori. Da tempo il cantante si sarebbe allontanato dalla scena e preferirebbe non uscire di casa.

L’ipotesi che va per la maggiore sarebbe che il cantante non vorrebbe più uscire perché avrebbe paura dei virus, timore che si sarebbe acuito dopo la pandemia. Ma questa è una ragione che non ha mai trovato alcuna conferma dal diretto interessato e tantomeno da parte di chi lo conosce. Ornella Vannoni tempo fa in un’intervista ha ipotizzato che il cantante abbia preso una decisione così drastica perché spinto dal desiderio di introspezione e di un maggior contatto con se stesso.

Secondo l’artista, stare lontano dai riflettori non significa per forza che ci sia un disagio o qualche problema, potrebbe anche essere una scelta consapevole per stare più a contatto con se stessi e apprezzare anche le cose più piccole della vita. L’allontanamento di Adriano Celentano dalla scena, visto l’avanzare dell’età, potrebbe anche essere dovuto al desiderio di conservare la sua immagine pubblica, non mostrandosi invecchiato sotto i riflettori. Ma anche questa è solo un’ipotesi che al momento non ha alcuna conferma, quel che è certo è che un personaggio come lui, così seguito e apprezzato dal pubblico, manca molto.

La sua assenza chiaramente si fa sentire e, indipendentemente da quali siano le ragioni del suo allontanamento, da parte dei tanti fan resta comunque il dispiacere di non poterlo vedere dal vivo ormai da tanto tempo.