L’ultima decisione di Al Bano Carrisi non piace a Romina Power che, pubblicamente, si dissocia dalla decisione dell’ex marito e svela in modo diretto i motivi per cui non condivide la sua scelta. Dopo il divorzio, Al Bano e Romina sono stati lontani per molti anni. Il tempo, tuttavia, ha sanato le ferite di entrambi portandoli a ricostruire non solo un rapporto personale civile e rispettoso, ma anche artistico.

Al Bano e Romina, infatti, non sono stati solo una coppia nella vita, ma anche nella vita professionale esibendosi in tutto il mondo e vendendo milioni di dischi. Il loro ritorno sulla scena ha, sin dal primo concerto, scatenato l’entusiasmo del pubblico che ha rivisto quella complicità sul palco che hanno sempre avuto. Tuttavia, nell’ultimo periodo, qualcosa sembrerebbe essersi rotto e a scatenare la frattura sarebbe stata una recente scelta di Carrisi.

La scelta di Al Bano scatena la reazione di Romina Power

Negli scorsi giorni, Al Bano è stato al centro di numerose critiche per la scelta di esibirsi in Russia. Una decisione che, in tanti, non hanno condiviso e che ha portato Al Bano a spiegare il motivo della sua scelta ai microfoni di Caterina Balivo all’interno di una puntata de La volta buona.

“Critica sempre chi non sa niente, non conosce la realtà e non sa che qui in Russia noi siamo venuti per fare i messaggeri di pace…” Parole, quelle dell’artista pugliese, che non hanno placato la polemica e che hanno portato ad intervenire anche Romina Power.

Quest’ultima, con un intervento su Instagram, si è così dissociata dalla scelta di Al Bano di esibirsi in Russia: “Mi dissocio dalla canzone Felicità cantata in Russia… “, ha detto la Power spiegando di essere stata invitata, ma di aver scelto di non partecipare. “Non ho accettato di prendere parte a quel concerto di qualche giorno fa…” – ha aggiunto. “E non mi sembra né il luogo, né il momento di cantare Felicità…”, ha concluso la Power.

Nonostante le diverse opinioni, nessuna rottura artistica, tuttavia, tra Al Bano e Romina che, presto, torneranno ad esibirsi insieme in Spagna. “Vi aspetto insieme ad Al Bano e Yari Carrisi Power per tre serate speciali in Spagna, all’insegna della musica e dell’emozione”, ha scritto sui social la Power dando appuntamento ai fan a Barcellona dove il concerto è previsto per l’8 luglio; a A Coruña per il 18 luglio e a Marbella per il 27 agosto.