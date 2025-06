Il Festival di Sanremo non è mai stato e mai sarà soltanto un Festival. La settimana in cui la musica fa da padrone, il periodo in cui i cantanti si sfidano non solo per vincere, ma anche per emozionare tutte le persone che non solo ne prendono parte, ma anche chi è un semplice telespettatore.

Peppe Vessicchio lo sa bene, avendo lavorato per anni e anni a Sanremo come direttore d’orchestra, ed essendosi dato davvero da fare come tale in anni e anni di lavoro svolto all’interno dell’ariston.

Anche se, parlando di quello che è Sanremo attualmente, Vessicchio ha dato la sua opinione finendo per essere in netto contrasto con quello che invece potrebbe essere il pensiero di molte altre persone.

Peppe Vessicchio senza filtri: cosa ne pensa di Sanremo

Peppe Vessicchio senza filtri in una intervista rilasciata ai microfoni de La Stampa e riguardante principalmente il Festival di Sanremo: “Un tempo si sceglievano le canzoni e poi le si abbinavano all’interprete. Oggi, il contrario, perché chi canta è il protagonista”. Vessicchio ha ricordato che, al momento della scelta dei big in gara, annunciano il nome del cantante, mentre il titolo del brano viene dopo.

La critica di Vessicchio impone per forza di cose una riflessione, visto e considerato che effettivamente negli ultimi anni sembra che siano stati privilegiati più colo che cantano rispetto alla canzone in sé per sé. Ma potrebbe esistere un Festival di Sanremo senza Rai? Per Vessicchio è praticamente impossibile. Non ritiene che possa passare a un’altra rete. Essendo prima di tutto un programma televisivo, quindi genera pubblicità e punta all’auditel, la Rai probabilmente farà qualunque cosa per tenerserlo stretto.

E lo crediamo bene, visto che parliamo di un programma che porta milioni e milioni di ascolti in poco meno di una settimana alla Rai, e ne giova anche la città di Sanremo di questo particolare evento che va avanti da veramente un sacco di anni. Proprio per questa ragione, sono molte le persone che dubitano di un potenziale allontanamento fra il Comune di Sanremo e la Rai stessa. Davvero difficile, quindi, anche per i prossimi anni immaginare una separazione fra le parti, dato che la collaborazione fa contenti davvero tutti da decine e decine di anni. Se è vero che c’è un problema di ‘protagonismo’ interno a Sanremo, è altrettanto vero che il festival della musica italiana non passa davvero mai di moda.