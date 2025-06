La Corte di Cassazione ha espresso un giudizio critico nei confronti del Decreto Sicurezza, sollevando un allarme significativo sulle possibili implicazioni costituzionali del provvedimento, fortemente voluto dall’esecutivo guidato da Giorgia Meloni.

Sebbene non si tratti di un parere vincolante, il pronunciamento rappresenta una sostanziale bocciatura che potrebbe mettere in discussione la tenuta normativa e giuridica del decreto.

Critiche fondamentali della Corte di Cassazione al Decreto Sicurezza

Il decreto, varato con la procedura d’urgenza a settembre 2024, ha subito fin da subito un acceso dibattito parlamentare, soprattutto per la modalità di approvazione e per i contenuti estremamente eterogenei che racchiude. La Corte di Cassazione evidenzia che la scelta di adottare un decreto legge non sarebbe giustificata dai presupposti di urgenza richiesti dalla Costituzione, configurando così una potenziale irregolarità procedurale. Tra le criticità maggiormente sottolineate vi è l’eccessiva eterogeneità del testo, che raggruppa misure eterogenee e non correlate tra loro, complicando la coerenza normativa e la chiarezza applicativa.

Inoltre, la Corte segnala una sproporzione evidente in alcune delle sanzioni previste, che potrebbero risultare troppo severe rispetto ai comportamenti puniti, andando oltre i limiti di ragionevolezza garantiti dal diritto penale. Un altro aspetto particolarmente delicato riguarda il rischio che alcune disposizioni del decreto possano compromettere il diritto di manifestare liberamente il proprio dissenso, un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione italiana. La Cassazione parla esplicitamente di una “possibile violazione di principi di incostituzionalità a livello penale”, indicando un serio pericolo di contrasti con i principi fondamentali della Carta.

Il testo del Decreto Sicurezza, approvato in prima lettura alla Camera il 18 settembre 2024, introduce una serie di nuove fattispecie di reato, restrizioni alla libertà personale e aggravanti penali. Il provvedimento era in attesa dell’esame al Senato quando il Governo ha deciso di trasformare il disegno di legge in decreto legge, accelerandone così l’iter in modo straordinario. La strategia adottata dall’esecutivo ha suscitato molte polemiche, poiché ha ridotto drasticamente i tempi per il confronto parlamentare e per l’analisi approfondita delle norme, alimentando contestazioni sia da parte dell’opposizione politica sia di vari operatori del diritto.

La complessità e la delicatezza delle norme contenute nel decreto avrebbero richiesto, secondo molti, un esame più articolato e meditato. Nel dettaglio, il decreto mira a rafforzare la sicurezza pubblica attraverso l’introduzione di nuove fattispecie penali e misure restrittive, con particolare attenzione ai fenomeni di protesta sociale e di dissenso politico. Tuttavia, secondo la Cassazione, questa impostazione rischia di limitare eccessivamente le libertà costituzionalmente garantite, creando tensioni e possibili conflitti tra norme ordinarie e principi costituzionali. Il pronunciamento della Corte di Cassazione pone un serio interrogativo sull’efficacia e sulla legittimità del Decreto Sicurezza.

Se infatti dovesse emergere una valutazione di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale, l’intero impianto normativo potrebbe essere radicalmente modificato o addirittura annullato. Dal punto di vista politico, la bocciatura della Cassazione rappresenta un ulteriore elemento di pressione sul governo Meloni, che dovrà valutare attentamente come procedere nell’iter parlamentare e se intervenire con modifiche sostanziali al testo. La questione della sicurezza rimane centrale nel dibattito pubblico, ma deve necessariamente conciliarsi con il rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie costituzionali.

Il confronto sulle modalità di approvazione dei provvedimenti urgenti e sull’adeguatezza delle misure di sicurezza continua quindi ad essere aperto, con un’attenzione particolare al bilanciamento tra esigenze di ordine pubblico e tutela delle libertà civili. La sentenza della Cassazione potrà rappresentare un punto di riferimento importante per tutti gli attori coinvolti nel dibattito legislativo e giuridico.