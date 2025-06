Con la presentazione ufficiale dei palinsesti Rai per la stagione 2025/2026, cominciano ufficialmente i lavori per la preparazione del Festival di Sanremo 2026 che sarà trasmesso da Raiuno dal 24 al 28 febbraio per evitare la sovrapposizione con i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, che si terranno dal 6 al 22 febbraio. Il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2026 sarà ancora Carlo Conti, confermato dopo il successo dello scorso anno.

Al suo fianco, sul palco del Teatro Ariston, ogni sera, ci sarà una compagna d’avventura diversa. L’ufficialità delle co-conduttrici arriverà solo poche settimane prima dell’inizio della kermesse musicale, ma sul web, cominciano a circolare già i primi nomi.

Sanremo 2026. chi affiancherà Carlo Conti

Per Carlo Conti, sarà un’estate lunga di lavoro per l’ascolto delle canzoni tra le quali dovrà scegliere quelle da portare in gara al Festival di Sanremo 2026. Per il conduttore toscano che ricopre anche il ruolo di direttore artistico, arriverà anche il momento di pensare al vero e proprio show scegliendo i compagni d’avventura che lo aiuteranno a regalare cinque serate leggere e spensierate ai telespettatori.

A Sanremo 2025 non sono mancate le sorprese con la presenza sul palco del Teatro Ariston, tra gli altri, di Nino Frassica, Cristiano Malgioglio, Miriam Leone, Antonella Clerici, Bianca Balti ma anche Gerry Scotti che, dopo aver ottenuto il via libera di Pier Silvio Berlusconi, ha realizzato il sogno di condurre, anche solo per una sera, il Festival di Sanremo.

Proprio da Mediaset, il prossimo anno, potrebbe arrivare un nuovo co-conduttore per Carlo Conti. Sull’ultimo numero del settimanale Oggi, Fabio Rovazzi ha escluso di poter partecipare al Festival come big in gara ma non ha escluso la possibilità di accettare di diventare co-conduttore qualora dovesse arrivare la proposta.

“Come cantante ho qualche dubbio, bisogna avere il pezzo giusto, che ti metta a tuo agio al cento per cento e ti possa aiutare in quell’incubo assoluto che è il Festival…Come co-conduttore sul palco dell’Ariston, invece, mi ci vedo benissimo…”.

Carlo Conti penserà di chiamare il giudice di Io Canto Generation? L’altro nome accostato, finora, al Festival è quello di Andrea Delogu, volto Rai e compagna di lavoro di Carlo Conti sul palco del Tim Summer Hits. Spigliata, preparata, professionale e sempre con la battuta pronta, la presenza di Andrea Delogu sul palco del Teatro Ariston metterebbe d’accordo il pubblico della kermesse musicale che apprezzano sempre di più la conduttrice.

Per ora, tuttavia, si tratta di voci di corridoio non confermate. Non ci sarà quasi sicuramente, invece, Leonardo Pieraccioni.