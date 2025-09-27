Camminare è sicuramente un’attività che fa bene alla nostra salute, non solo al corpo – per tenerlo comunque allenato – ma anche alla mente. Non sempre, però, si perde peso facendolo, questo perché per dimagrire bisogna seguire un certo andamento oltre che avere costanza. Negli ultimi tempi sta spopolando il metodo della camminata 6-6-6, che pare faccia raggiungere risultati davvero strepitosi.

Se si desidera perdere peso camminando, è bene seguire un metodo e questo – che arriva dal Giappone – pare essere incredibile, seguendolo si ottengono molteplici benefici, tra cui dimagrire, rassodamento muscolare e ha anche un impatto sull’umore.

In cosa consiste il metodo 6-6-6 per perdere peso camminando

Iniziamo con il dire che è un metodo assai semplice da seguire, il numero 6 infatti ricorre nelle indicazioni e questo lo rende facilmente memorizzabile. La regola è camminare 6 giorni a settimana per 60 minuti al giorno alle 6 del mattino o di sera, a seconda di cosa si preferisce. Prima di iniziare si devono fare 6 minuti di riscaldamento e al termine 6 minuti di defaticamento.

A quanto pare è un metodo infallibile, promosso anche da medici e personal trainer, che lo riterrebbero efficace proprio per il mix tra costanza e sostenibilità giornaliera. Ma perché il metodo della camminata 6-6-6 è tanto efficace? Le parole che accompagnano questo allenamento sono costanza, praticità e chiarezza, è un sistema facile, che invita chi lo segue ad avere una determinata costanza, gli orari poi possono essere scelti tra due opzioni, dunque flessibili. Se fatto alle 06 del mattino aiuterà ad arrivare a lavoro più rilassati, se fatto alle 18, invece, servirà a smaltire lo stress della giornata. Importanti sono i due passaggi del riscaldamento e del defaticamento, che non dovrebbero mai mancare quando si pratica una qualsiasi attività sportiva.

Ma quali sono i benefici della camminata 6-6-6? Il metodo prevede una camminata di 60 minuti, quantità di tempo in cui – a una certa andatura – si fanno all’incirca 7000 passi, che sarebbe la quantità indicata per migliorare la salute cardiovascolare e bronco polmonare, oltre ad ottenere una resistenza muscolare maggiore. Se lo si fa a stomaco vuoto, poi, serve a bruciare più grassi. Inoltre, pare che se praticato, aiuta ad avere un umore migliore, ad avere una maggiore creatività e superare blocchi emotivi.

Questa camminata, dunque, prevede innumerevoli benefici, ma può avere anche delle variazioni, in base a quelle che sono le proprie esigenze. L’importante è sicuramente muoversi e farlo con costanza, così da ottenere reali e soddisfacenti risultati.