In realtà, in alcuni casi, ci sono dei motivi specifici ai quali fare attenzione e cose sulle quali non bisogna mai abbassare la guardia, anche perché, a lungo andare, la situazione potrebbe diventare grave e, di conseguenza, non più gestibile.

Cerchiamo di capire insieme di cosa si tratta e, dall’altro lato, come fare a prevenire una caduta eccessiva e di massa dei nostri capelli.

Perché cadono i capelli?

La caduta dei capelli rappresenta varie cose, la più comune è quella di un vero e proprio ricambio dei nostri capelli: cadono quelli più vecchi per lasciare spazio a quelli di nuova crescita e formazione. Un vero e proprio ciclo vitale e naturale. Ma siamo sicuri che sia sempre così? Che si tratti sempre di questo?

A queste domande è necessario dare una risposta precisa. Alcuni esperti hanno rivelato, anche attraverso le loro pagine e i loro profili social, che non sempre si tratta di un “ricambio naturale” quando inizia la caduta dei capelli. In alcuni casi potrebbe trattarsi anche di un qualcosa legato a carenze nutrizionali.

Ogni giorno perdiamo, in media, dai 50 ai 100 capelli ma c’è qualcuno che ne perde anche di più. “Ognuna di noi ha un’inconscia percezione della propria chioma e non ci fa caso più di tanto quando la mattina ne trova sulla spazzola o sul cuscino” – a spiegarlo è la dottoressa Piraccini, professore ordinario di dermatologia all’università di Bologna, dalle pagine del settimanale “DonnaModerna”.

Le possibili cause e soluzioni

Come fare a capire se la perdita di capelli sta diventando qualcosa di grave? Quando iniziamo, ad esempio, a notare che dura da più di un mese, con una perdita costante di capelli, allora è necessario iniziare a fare qualcosa: innanzitutto a risalire alla causa di tutto questo che, può essere, principalmente legata allo stress o di natura psicologica.

Si parte da una carenza di vitamine, che può essere in primis la D e, successivamente la ferritina e la sideremia. Può essere anche un problema legato alla tiroide. C’è da dire, inoltre, che alcune cause della perdita dei capelli si scoprono quasi subito, come ad esempio quando si soffre di anemia.

Ma possono essere anche così radicate da smembrare quasi assurde, come ad esempio alcune infezioni, che possono attivare il nostro sistema immunitario, interferendo soprattutto con la vitalità del capello, che tende di conseguenza ad indebolirsi e cadere.

Cosa si può fare per aiutare i nostri capelli? Gli integratori possono essere utili, come quelli a base di sostanze che contribuiscono normalmente alla salute dei capelli (tipo lo zinco, la cistina, il rame e il magnesio). In estate facciamo molta attenzione al sole, perché con il caldo il capello può inaridirsi e diventare più fragile.