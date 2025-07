Elisabetta Canalis è una delle figure più apprezzate e conosciute in assoluto negli ultimi anni. Oltre ad aver fatto la presentatrice TV, ha anche partecipato a svariati film nel corso della sua carriera. Conosciuta anche per la sua notevole bellezza, ha avuto diverse relazioni sentimentali di spicco, come quella con l’attore di calibro internazionale George Clooney.

Al di là di ciò, comunque, adesso cerca di godersi la vita nella maniera più spensierata possibile, non disdegnando quella che è la sua professione praticamente da sempre, ovvero all’interno del mondo dello spettacolo, ma comunque dandosi da fare per godersi il suo tempo libero. Anche se i rumors su di lei non finiscono letteralmente mai.

Elisabetta Canalis fa parlare di sé: ancora gossip

Elisabetta canalis si è goduta negli ultimi giorni relax e tempo libero a volontà in Sardegna, precisamente ad Alghero. La famosa modella risiede da anni a Los Angeles, tuttavia spesso torna in Italia. Lo ha fatto anche questa estate, dove è stata notata con la figlia Skyler. Presto potrebbe aggiungersi a loro l’ex marito Brian Perri, dal quale si è separata due anni fa dopo che i due sono stati insieme la bellezza di dieci anni.

Vanity Fair, però, ha pubblicato di recente un’indiscrezione che cofnermerebbe gli ottimi rapporti tra i due nonostante la separazione. Proprio per questo, insieme a loro figlia potrebbero presto partire in barca e andare verso le coste italiane più belle. La Canalis, single ormai dal termine della sua storia d’ramore con il campione di Kickboxing Georgian Cimpeanu, sembra proprio che si stia concentrando a dir poco sul suo lavoro e che presto verrà notata in televisione in un nuovo show. In ogni caso, comunque, dopo che è finito il suo matrimonio ha parlato qualche mese dopo e si è espressa chiaramente in merito a ciò; ha riferito di aver aspettato a parlarne perché desiderava rispettare la sensibilità di tutte le persone coinvolte.

Ha uno splendido rapporto con il suo ex marito, senza segreti di alcun tipo. Tuttavia, gli interessi di loro figlia Skyler Eva sono al primo posto. Ed è proprio così che hanno deciso di agire, visto che secondo quanto raccontato dalla Canalis trova conferma non solo per quest’ultima vacanza, ma anche vedendo che la modella è rimasta a vivere a Los Angeles, città dell’ex marito, per evitare di stravolgere la vita di sua figlia. Questo perché ha soli 8 anni e frequenta le elementari. Insieme all’ormai ex compagno si è imposta di non cambiare le abitudini della loro bambina. Per quanto difficile possa effettivamente essere.