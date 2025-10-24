La lavastoviglie è uno degli elettrodomestici più utilizzati, in grado di farci risparmiare molto tempo e pulire rapidamente e perfettamente le nostre stoviglie. Pratica e comoda, consente di svolgere altre attività, mentre lei svolge il “gravoso” lavoro di lavare piatti e bicchieri, cosa che per noi può essere un po’ limitante, soprattutto se ci sono di mezzo altri impegni.

Siamo abituati a quest’uso classico della lavastoviglie, ma spesso ignoriamo che questa non è l’unica opzione. Essa, infatti, ha usi alternativi, che consistono nel poter lavare anche altri oggetti, che non ci aspetteremmo mai. È incredibile come si usi quotidianamente un elettrodomestico, ma non se ne conoscano fino in fondo tutte le opportunità.

Che cosa si può lavare, dunque, con questo prezioso strumento? Ecco alcune interessanti soluzioni.

Lavastoviglie, tutti gli usi alternativi che non conosci: ecco che cosa si può lavare oltre alle classiche stoviglie

Questo elettrodomestico può fare molto di più che lavare piatti, bicchieri, pentole, posate ecc.

Esso è dotato di alta temperatura, dai 65 ai 75°C, ha pressione dell’acqua ed è un ambiente chiuso e controllato, il che significa che può essere usato per igienizzare e pulire oggetti. Tra gli usi di lavaggio alternativi, da tenere in considerazione, c’è la pulizia di spugne sintetiche/microfibra da cucina. Esse, infatti, sono spesso molto sporche a causa di germi e batteri che vi accumulano. Se le si inserisce nel cestello superiore, con un lavaggio ad alta temperatura, si rimuoveranno facilmente i germi.

Altra cosa che è possibile lavare facilmente in lavastoviglie sono i giocattoli, che per i bambini possono essere fonte di batteri. Basta togliere le batterie e le parti elettroniche, e lavare facilmente, in cestini traforati nel cestello superiore.

Si possono lavare i blocchi tipo LEGO, in un sacchetto da lingerie, oppure alcune parti di biberon e altri tipi. Importante informarsi bene su quelli lavabili in questo elettrodomestico. In lavastoviglie si possono lavare anche tubi, rocce finte, decorazioni e filtri non elettronici, che fanno parte di un acquario. Ovviamente, badando bene di non usare detersivi, che potrebbero far male ai pesci. Usare semplice acqua calda a 70°C.

In lavastoviglie è possibile lavare paralumi e plafoniere in vetro o plastica, e diventerebbero persino più lucidi, facendo in modo che la luminosità sia più accentuata. La plastica deve essere lavata con ciclo breve a 45/50°C, il vetro, invece, può essere lavata a temperatura più elevata.