Il Sole continua il suo percorso nel segno del Cancro, accompagnato da Giove, mentre Saturno nel segno dell’Ariete inaugura il moto retrogrado, trovandosi in aspetto con Nettuno. Nel frattempo, Marte si posiziona in Vergine e Plutone, anch’esso retrogrado, occupa il segno dell’Acquario. Un periodo ricco di trasformazioni sottili ma decisive, in cui la sincerità e la consapevolezza personale saranno fondamentali per affrontare le sfide e cogliere le opportunità.

Questa settimana invita a una profonda introspezione: le emozioni si fanno sentire con forza e chiedono di essere ascoltate. Il cuore, infatti, è pronto a compiere scelte autentiche e coerenti, anche se non prive di difficoltà. La spontaneità è benvenuta, a patto che rimanga entro limiti rispettosi, perché la vulnerabilità, lungi dall’essere un punto debole, può trasformarsi in una risorsa preziosa.

Nel dettaglio, il segno del Leone si trova ad affrontare sfide importanti. L’energia solare in Cancro e la pressione di pianeti come Saturno retrogrado in Ariete, che stimola riflessioni interne, possono generare momenti di tensione e disagio. Il Leone dovrà mettere in campo determinazione e capacità di adattamento per superare ostacoli imprevisti, soprattutto sul fronte delle relazioni personali e professionali.

Al contrario, i Gemelli si mostrano particolarmente straripanti di energie. La presenza lunare nel loro segno, accompagnata dall’influsso di Venere e Urano, regala loro un’energia creativa e sociale fuori dal comune. È il momento ideale per i Gemelli di esprimersi liberamente, instaurare nuovi contatti e portare avanti progetti innovativi con entusiasmo e intelligenza.

Cancro coraggioso e Capricorno alla prova della stanchezza

Le configurazioni planetarie evidenziano anche un Cancro dal carattere coraggioso e determinato. Il Sole e Giove nel segno donano forza e vitalità, spingendo a prendere decisioni con più sicurezza. È un periodo ottimale per chi appartiene a questo segno per affrontare situazioni che richiedono impegno e persistenza, sia in ambito personale che lavorativo.

D’altra parte, il Capricorno deve fare i conti con un senso di stanchezza diffusa. La pressione delle energie retrograde e i transiti planetari attuali suggeriscono la necessità di rallentare i ritmi e dedicare più tempo al recupero fisico e mentale. Per i Capricorno, quindi, è fondamentale ascoltare il corpo e la mente, evitando di forzare situazioni che potrebbero generare stress eccessivo.

L’Ariete, infine, si trova a dover gestire nervi tesi e qualche momento di irritabilità. Il moto retrogrado di Saturno nel proprio segno contribuisce a far emergere dubbi e insicurezze, mettendo alla prova la pazienza e la capacità di controllo. È importante per l’Ariete canalizzare questa energia in modo costruttivo, evitando reazioni impulsive che potrebbero complicare le relazioni interpersonali.

In questa settimana, l’elemento chiave è rappresentato dall’autenticità. Il cielo invita tutti i segni zodiacali a scegliere con sincerità la propria strada, lasciando spazio alla spontaneità ma mantenendo sempre il rispetto per sé stessi e per gli altri. La vulnerabilità, spesso percepita come un punto debole, può invece diventare un valore aggiunto, una chiave per aprire nuove porte e migliorare le relazioni.

Il transito della Luna in Gemelli verso la fine della settimana, con l’influenza di Venere e Urano, stimola la curiosità e la voglia di cambiamento, incoraggiando a sperimentare e a guardare oltre le apparenze. Le emozioni, se ascoltate attentamente, forniranno indicazioni preziose per affrontare i giorni a venire con maggiore consapevolezza.