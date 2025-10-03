Alberto Tomba rientra a tutti gli effetti nella lista dei “giganti dello sport”. Grazie alle sue vittorie con lo sci, è senza ombra di dubbio uno degli sciatori più forti di sempre. Del resto 50 vittorie in Coppa del Mondo e molti titoli olimpici non sono pochi. Ma cosa fa oggi per vivere?

Parliamo di un personaggio che all’epoca era anche molto mediatico, motivo per cui lo conoscevano tutti, anche chi non era un appassionato di sci e, dunque, non ne seguiva le competizioni. Storica la vittoria nel 1988 alle Olimpiadi invernali a Calgary, dove riuscì a conquistare la medaglia d’oro si specialità, con una tecnica fuori dal comune. Tale fu importante quella competizione che fu trasmessa in diretta al Festival di Sanremo, che intanto era in onda, facendo diventare Alberto Tomba una vera e propria star nazionale.

Cosa fa oggi Alberto Tomba e qual è il suo patrimonio

Ritiratosi nel 1998 dopo una carriera sportiva davvero sensazionale, tanto da essere entrato di nella Hall of Fame dello Sci, ha provato ad affacciarsi al mondo dello spettacolo, senza però grandi risultati. Nonostante quando era ancora sciatore era stato corteggiato per diversi progetti, alla fine della sua attività le cose non sono andate come forse lui si aspettava.

Nel 1998 è uscito con il suo primo ed unico film “Alex l’Ariete”, che però è stato un vero e proprio flop al botteghino. Qualche tempo fa è però uscito un documentario su di lui su Netflix, dal titolo “Alberto Tomba: vincere in salita”, che ha ottenuto un discreto successo, riuscendo a far conoscere un campione della sua portata anche ai più giovani che, all’epoca delle sue vittorie, non erano nati.

Alberto Tomba non ha altre attività nel mondo dello spettacolo, vive a Bologna e chiaramente scia nel suo tempo libero, promuovendo questo sport in giro per l’Italia. Nel corso della sua carriera pare che abbia cumulato un cospicuo patrimonio, tra le vincite e la pubblicità – per un periodo è stato anche testimonial di Barilla, sponsor che pare gli fece guadagnare 2 miliardi delle vecchie lire – ha avuto guadagni sicuramente alti.

Ad eccezione del progetto Netflix, Tomba ha abbandonato l’idea di far parte del mondo dello spettacolo, oggi Alberto vive in serenità nella sua Bologna e nel tempo libero continua a sciare per passione. L’ex numero uno dello scii italiano, però, non ama stare con le mani in mano e nel corso dell’anno si occupa di promuovere lo sci e lo sport in generale su tutto il territorio nazionale. Nel 2021 ha partecipato al Festival di Sanremo e pare che per una serata abbia ricevuto 25mila euro. Sebbene non vi siano informazioni certe riguardo il patrimonio di Alberto Tomba, la cifra potrebbe aggirarsi intorno ai 2milioni di dollari.