È diventato un appuntamento fisso del calendario internazionale. Dal 7 al 21 giugno, la Coppa del Mondo di skateboarding 2026 porterà nella Capitale atleti, team e addetti ai lavori da tutto il mondo, con gare divise tra mare e centro storico: Ostia e Colle Oppio. Due facce diverse della città, ma ormai ben riconoscibili anche fuori dall’Italia da chi segue davvero questo sport.

A Roma si parte da Ostia, poi il gran finale va in scena a Colle Oppio

La prima parte del programma è dedicata al park e si svolgerà al Big Babol “The Spot” del Lido di Ostia, dal 7 al 14 giugno. Poi il passaggio a Colle Oppio, dove dal 14 al 21 giugno toccherà allo street, dentro uno skatepark che negli ultimi anni è diventato uno dei simboli più evidenti della crescita di questa disciplina in città, anche per una cornice che si fa notare: praticamente ai piedi del Colosseo. La scelta di dividere le due specialità tra due impianti diversi non è soltanto organizzativa. Dice molto del modo in cui Roma prova a tenere insieme sport di alto livello, immagine internazionale e vita quotidiana degli spazi urbani. Per la città significa due settimane di evento a ingresso gratuito, aperto non solo agli appassionati ma anche a chi con lo skate ha poca familiarità e magari ci si imbatte per caso. Ed è proprio questo uno degli aspetti che rendono queste gare diverse da molte altre: riescono a mescolare pubblico locale, turisti e comunità sportiva senza creare distanza tra tribune e strada.

Oltre 440 atleti e più di 70 Paesi: il peso vero della Road to LA28

I numeri, questa volta, non fanno da sfondo: raccontano bene la dimensione dell’appuntamento. A Roma sono attesi più di 440 atleti, uomini e donne, da oltre 70 Paesi e 5 continenti, mentre tra squadre e dirigenti il totale delle presenze supera quota 630. Per una tappa che apre la Road to Los Angeles 2028, significa partire subito con un livello altissimo. Le prime gare di qualificazione contano sempre più di quanto sembri: assegnano punti, certo, ma iniziano anche a disegnare gerarchie, stato di forma e visibilità. Roma ci arriva con un profilo ormai solido, costruito nel tempo grazie al lavoro di Skate Italia, Sport e Salute e della federazione mondiale World Skate, con il sostegno delle istituzioni nazionali e locali. C’è poi un altro aspetto che in questo circuito pesa parecchio: la forza delle immagini. Lo skate vive anche di social, video e riprese che girano in tempo reale, e una città come Roma, con impianti riconoscibili e sfondi forti, parte avanti. Non a caso, dopo la Coppa del Mondo di skateboard, Ostia ospiterà anche le World Cup di scootering e roller freestyle, allargando il discorso oltre la singola gara. Per gli italiani, e soprattutto per chi conosce bene il caso di Alessandro Mazzara, romano e già vicino al podio lo scorso anno, gareggiare in casa può essere una spinta ma anche un carico in più: quando la corsa olimpica entra davvero nel vivo, la vetrina dura poco e poi restano solo punteggi, cadute e classifiche.