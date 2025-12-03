Con l’arrivo del freddo e i continui rincari energetici, molti stanno cercando soluzioni alternative per scaldare casa senza far lievitare la bolletta. Tra offerte e nuovi dispositivi, a volte basta uno sguardo distratto tra gli scaffali per imbattersi in qualcosa di davvero utile. È quello che è successo da Lidl, dove un prodotto semplice ma ingegnoso promette di portare calore immediato senza accendere i termosifoni tradizionali.

Non si tratta di un classico stufino né di un ingombrante sistema di riscaldamento: la proposta punta sulla tecnologia degli infrarossi, una modalità sempre più apprezzata per la sua efficienza e per il tipo di calore che diffonde. E il prezzo, rispetto a molti dispositivi simili, è uno dei motivi che sta attirando l’attenzione dei consumatori.

Il pannello TRONIC’ di Lidl : la soluzione che scalda in modo diverso

Il prodotto in questione è il pannello riscaldante a infrarossi TRONIC’, disponibile nei punti vendita Lidl a 89,00 euro alla confezione. Si presenta come un pannello sottile, dalle dimensioni di 100 x 60 x 4,5 cm, pensato per essere collocato facilmente in diversi ambienti della casa senza occupare spazio e senza richiedere interventi complessi.

Il cuore del dispositivo è la tecnologia a infrarossi, che permette di riscaldare non tanto l’aria, quanto direttamente le superfici e le persone presenti nella stanza. Un calore più diretto e avvolgente, che evita sprechi e offre una sensazione immediata di comfort.

La potenza è di 600 W, un valore equilibrato per chi cerca un supporto termico senza consumi eccessivi. Il punto forte è la possibilità di regolare la temperatura tra 12 e 38 gradi, adattandola alle proprie esigenze con precisione.

L’aspetto interessante del pannello TRONIC’ sono le 3 modalità di funzionamento, pensate per situazioni diverse. La prima è la frost, comfort, economic. Queste modalità permettono di utilizzare l’energia in modo più consapevole, riducendo gli sprechi e ottimizzando il costo complessivo. Lidl segnala che, nonostante l’attenta gestione degli approvvigionamenti, il prodotto potrebbe esaurirsi rapidamente a causa dell’alta richiesta.

Per chi cerca un sistema di riscaldamento alternativo, pratico e con consumi contenuti, il pannello a infrarossi TRONIC’ rappresenta una soluzione concreta. Non sostituisce completamente un impianto tradizionale, ma può fare la differenza nelle stanze più fredde o durante le ore in cui si preferisce evitare accensioni prolungate dei termosifoni. Inoltre, grazie alla sua facilità d’uso e alla capacità di riscaldare in modo mirato solo le aree realmente necessarie, si rivela particolarmente utile in appartamenti con stanze poco utilizzate, in ambienti di lavoro domestici o come supporto temporaneo durante le giornate più rigide, contribuendo a una gestione energetica più conveniente.