Le trame dall’11 al 17 agosto svelano nuovi sviluppi nelle relazioni tra i protagonisti, in particolare con un focus su Bill Spencer, Poppy, Luna e i Forrester, mentre si intrecciano dubbi e rivelazioni sulla paternità e i sentimenti contrastanti tra i personaggi principali.

Le tensioni tra Bill, Poppy e Luna: verità nascoste e sospetti di paternità

Lunedì 11 agosto, la settimana si apre con Thomas che tenta un confronto con Hope, ancora scossa dalle rivelazioni di Xander su Emma, e preferisce prendersi del tempo per riflettere. Nel frattempo, una scena di tensione si svolge nella casa sulla spiaggia dove Bill e Poppy vengono sorpresi da Luna e RJ mentre tentano di allontanarsi furtivamente, alimentando sospetti e incertezze.

Martedì 12 agosto, Bill si giustifica spiegando di voler mostrare la casa a Poppy prima di firmare il contratto d’affitto, mentre RJ ammette di non aver ancora firmato. La colpa di Poppy per aver quasi compromesso sua figlia si mescola alla rassicurazione di Bill sul loro amore. Nel frattempo, la coppia Luna e RJ si promette di affrontare insieme qualsiasi difficoltà, mentre Hope e Thomas cedono alla passione con un appassionato bacio.

Mercoledì 13 agosto, l’attesa del ritorno di Eric in ufficio vede Ridge, Donna e Katie esortare alla prudenza, mentre Poppy viene aspramente criticata per la sua relazione con Bill. Quest’ultimo confida a Poppy i suoi problemi con Katie, convinto che il destino li abbia riuniti. Luna difende la madre davanti alla zia, sottolineandone la bontà nonostante gli errori, e Liam chiede a Bill quali siano le sue reali intenzioni con Poppy.

Giovedì 14 agosto, Poppy minaccia Liam accusandolo di interessarsi soltanto al denaro, ricordandogli che Bill è il nonno di Kelly. Intanto, Luna racconta a RJ del rincontro tra Poppy e Bill al Giardino, suggerendo che la notte trascorsa insieme sia stata significativa. Liam ascolta Bill, deciso a far felice Poppy dopo i momenti difficili vissuti, mentre Bill manifesta il desiderio di conoscere meglio Luna.

Venerdì 15 agosto vede RJ e Luna discutere sull’incontro tra Poppy e Bill, con RJ che ipotizza un legame di sangue tra Luna e Bill Spencer, ovvero la possibilità che Luna sia figlia di Bill. Bill affitta la casa sulla spiaggia a RJ e, in modo scherzoso, benedice la relazione tra RJ e Luna nonostante Luna sia una Forrester. La settimana si chiude con Luna che pone a Poppy una domanda cruciale, lasciandola visibilmente agitata.

Sabato 16 agosto, Luna affronta direttamente Poppy chiedendole se Bill sia suo padre. Poppy nega con delusione, ma Luna insiste nel voler conoscere la verità sulla propria paternità. Parallelamente, Thomas consiglia a Ridge di non rivelare a Brooke la proposta di matrimonio e di non mettere pressione su Hope, che chiede a Brooke di rispettare le sue decisioni, precisando che Thomas non è un ripiego.

Domenica 17 agosto, alle 14:00, Brooke, venuta a conoscenza della proposta, critica Hope per aver mantenuto l’anello e la invita a cambiare idea. Ridge cerca di far comprendere a Thomas che Brooke non accetterà mai la loro relazione. Nel frattempo, Luna continua a interrogare Poppy, chiedendole se si vergogna del vero padre biologico. L’arrivo di Finn, felice di rivedere la zia, porta una nuova rivelazione: Poppy aveva soggiornato dai Finnegan l’anno prima della nascita di Luna, un dettaglio che potrebbe aprire nuove piste sulla misteriosa identità del padre.

Hope, Thomas e le dinamiche sentimentali al centro della scena

Parallelamente alla trama familiare di Bill, Poppy e Luna, la storyline di Hope e Thomas si intreccia con delicatezza. Hope, ancora in bilico dopo le rivelazioni su Emma fatte da Xander, si concentra sul ritorno di Eric e sul proprio futuro sentimentale. Il bacio appassionato con Thomas e la richiesta di rispetto verso le proprie scelte da parte di Brooke rappresentano momenti di grande tensione emotiva e di definizione della sua storia d’amore.

Ridge, dal canto suo, si trova nel mezzo, cercando di mediare tra le diverse posizioni e consigliando prudenza, soprattutto nel non forzare Brooke a una accettazione forzata della relazione tra Thomas e Hope.