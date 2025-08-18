Il conduttore è considerato, sopratutto nell’ultimo periodo, uno dei volti più amati del piccolo schermo italiano. Diventato famoso grazie al talent show Amici di Maria De Filippi, ha saputo sin dall’inizio costruire una carriera che non ha mai lasciato indifferenti i fan. Dopo diverse trasmissioni da lui presentate, la Rai gli ha dato l’opportunità di prendere il timone di Affari Tuoi, il game show pre-serale che era condotto fino allo scorso anno da Amadeus. Proprio grazie a questo contenitore televisivo, il pubblico ha potuto conoscere a fondo l’ex marito di Belen, che tanto viene ora amato da tutti.

Un noto personaggio del palinsesto Mediaset avrebbe però detto la sua sul presentatore napoletano, a proposito della sua versione di Affari Tuoi.

Il volto Mediaset e le parole su Stefano De Martino

Stanno circolando in rete delle dichiarazioni fatte da Enrico Papi, conduttore di Sarabanda che ha rilasciato un’intervista e che ha svelato la sua opinione sullo showman napoletano e sul programma che conduce su Rai 1. Durante una dichiarazione rilasciata per Il Corriere della Sera, ha in primis parlato del ritorno di Sarabanda dicendosi molto soddisfatto per questo progetto. “È un titolo rassicurante e familiare per il pubblico di Canale 5” – ha detto lui – “La musica appartiene a tutti e da casa, ascoltando le canzoni, i ritornelli, puoi interagire e sentirti protagonista“.

Il conduttore ha poi preso le distanze dal gioco di Affari Tuoi, svelando che non ha mai apprezzato l’idea della lotteria e dell’azzardo. “I concorrenti di Sarabanda? Non è gente qualsiasi ma super preparata” – ha continuato – “come quelli dei quiz vecchio stile di Mike Bongiorno. Non sono partecipanti che vengono a giocare con la fortuna, ma con un bagaglio di nozioni“. Cosa dire invece di Reazione a Catena di Pino Insegno? Il conduttore non si è sbilanciato: “Siamo rivali nella stessa fascia oraria, ma non nella vita. Ci siamo incrociati poche volte“.

Ha inoltre raccontato di aver visto quel format anni fa in America e di averlo imparato. Al momento non c’è stata alcuna replica da parte della Rai e di Stefano De Martino, ma i fan non vedono l’ora che inizia la prossima stagione televisiva per confrontare le due versioni di gioco. Si parla d’altronde di due format che, nel corso degli anni, hanno dato un contributo enorme alla televisione italiana e che ancora oggi continuano a tenere incollati i fan al piccolo schermo.