Sguardo profondo, viso pulito e lineamenti perfetti per la protagonista della foto che, sulla scena da tantissimi anni, ancora oggi, è una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. Conduttrice e scrittrice, è uno dei volti più popolari del piccolo schermo e, negli ultimi anni, ha deciso di tuffarsi anche in una nuova avventura professionale cedendo al corteggiamento di Milly Carlucci.

Ballando con le stelle festeggia quest’anno il ventesimo anniversario e, nel corso delle varie edizioni, sono tanti i vip che sono scesi in pista spiazzando tutti per un inaspettato talento ballerino. Da Lino Banfi a Ronn Moss, da Anna Tatangelo a Bobo Vieri, da Roberto Farnesi a Rita Pavone, sono davvero tanti i vip che hanno conquistato il cuore del pubblico di Ballando con le stelle.

Nel cast del programma di Milly Carlucci, qualche anno fa, c’era anche la protagonista della foto che ha colpito tutti per il fisico strepitoso che sfoggia anche a 80 anni.

Aveva solo 20 anni, oggi è l’esperta di alimentazione più amata della tv: avete capito chi è?

Osservando attentamente la foto della ragazza si possono riconoscere gli stessi lineamenti di Rosanna Lambertucci che, il prossimo 30 novembre, spegnerà ben 80 candeline. Pur non avendo più 20 anni, la Lambertucci, durante la partecipazione a Ballando con le stelle, ha sfoggiato un fisico in perfetta forma. Non è un mistero, infatti, che la conduttrice stia molto attenta all’alimentazione di cui parla spesso in tv durante le sue partecipazioni ai vari programmi.

«Dormo bene, uso poco sale, ma soprattutto non accoppio mai i cinque alimenti che cominciano con la “p”: pasta, pane, pizza, patate e polenta», ha raccontato al Corriere della sera svelando i segreti della sua forma fisica. Sempre sorridente e ottimista, nel corso della sua vita, la Lambertucci ha dovuto affrontare anche momenti difficili.

Uno dei dolori più grandi è stata la perdita del suo grande amore, Alberto Amodei, scomparso nel 2014 dopo una malattia e con cui ha avuto la figlia Angelica che l’ha resa nonna di Caterina. La conduttrice, inoltre, ha raccontato di aver perso anche cinque figli che non sono mai nati.

Oggi, la Lambertucci ha ritrovato il sorriso e l’amore accanto all’imprenditore Mario Di Cosmo che ha sposato il 7 luglio 2023 nel Santuario Madonna della Sorresca a Sabaudia, davanti a 300 invitati. «Riesce a capirmi. Tempo fa mi portò al Lunapark, riuscì a capire che non avevo bisogno di una cena elegante ma di divertirmi», ha raccontato a Domenica In.