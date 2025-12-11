Il successo di Sandokan continua incollando milioni di telespettatori ai teleschermi per seguire le vicende non solo del protagonista che, nella nuova serie di Raiuno è interpretato da Can Yaman ma anche quelle dei personaggi che fanno parte della sua vita, in particolare Yanez, magistralmente interpretato da Alessandro Preziosi.

Dopo le prime, due puntate ricche di colpi di scena, emozioni e situazioni al cardiopalma, Sandokan si congederà dal pubblico la prossima settimana quando Raiuno trasmetterà le ultime due puntate martedì lunedì 15 e martedì 16 dicembre. Come svelano le anticipazioni della puntata il 15 dicembre, una scoperta inclinerà il rapporto tra Sandokan e Yanez che rischieranno di allontanarsi e perdersi per sempre. L’amicizia che dura da sempre tra la Tigre della Malesia e Yanez, infatti, come svelano gli spoiler, sarà messa a dura prova da una sconcertante scoperta.

Anticipazioni Sandokan: cosa metterà a rischio l’amicizia tra la Tigre della Malesia e Yanez

Nel primo episodio della puntata di Sandokan in onda il 15 dicembre dal titolo “Il cuore della giungla”, James Brooke proverà a riconquistare la fiducia del console e a redimersi davanti ai suoi occhi. Sandokan e Marianna, invece, partiranno per un viaggio ricco di insidie e pericoli.

I due arriveranno in un luogo, nel cuore della giungla, in cui non mancheranno misteri e tradizioni e dove la Tigre della Malesia sarà sottoposta ad una prova per valutare il suo valore e la nobiltà del suo animo. Nel frattempo, Marianna, sempre più presa dal pirata, seguirà tutto con molta preoccupazione, convinta che il risultato possa influenzare il loro rapporto.

Nel secondo episodio della terza e penultima puntata dal titolo “Nel buio”, Sandokan proverà a ricostruire il suo passato mettendo insieme tutti i pezzi che conosce. Tuttavia, la Tigre della Malesia farà fatica a ricordare. Intanto, mentre James Brooke continuerà ad inoltrarsi nella foresta, i combattenti del Sultano saranno sempre più vicini a catturare Sandokan.

Il momento clou della puntata arriverà quando una scoperta rischierà di rovinare per sempre l’amicizia tra Sandokan e il suo fidato Yanez. la scoperta darà inizio ad un nuovo filo narrativo della serie tv e rappresenterà il momento più drammatico dell’intera puntata. La scoperta avrà ripercussioni anche sul rapporto tra la Tigre della Malesia e Marianna e ad approfittare della situazione sarà James Brooke che proverà a sfruttare la situazione a suo vantaggio con un cambiamento clamoroso.

Sarà un momento decisivo per le sorti di Sandokan che, nella quarta ed ultima puntata, vivrà ulteriori momenti ricchi di tensioni e di emozioni.