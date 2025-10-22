Nel 2026 il celebre Venice Simplon-Orient-Express, iconico treno di lusso appartenente a Belmond, inaugurerà un nuovo itinerario che promette di diventare un punto di riferimento per i viaggiatori alla ricerca di esperienze esclusive.

Per la prima volta, il viaggio collegherà la capitale francese, Parigi, alla splendida Costiera Amalfitana, includendo una tappa imperdibile a Pompei, città patrimonio dell’umanità.

Un viaggio di lusso tra Parigi e la Costiera Amalfitana

Il nuovo percorso partirà il 4 maggio 2026 e offrirà un’esperienza unica, combinando il fascino retrò del treno con panorami mozzafiato e soste in alcune delle destinazioni più affascinanti d’Europa. Il tour non si limita al semplice trasferimento su rotaia: a Pompei, i passeggeri avranno l’opportunità di visitare gli scavi archeologici più celebri al mondo, accompagnati da guide esperte, per immergersi nella storia antica della città romana.

Dalla tappa archeologica si proseguirà verso la Costiera Amalfitana, con un soggiorno di lusso a Ravello, famosa per i suoi giardini e le viste panoramiche sul mare Tirreno. Tra le attività previste, spicca un esclusivo tour in barca lungo la costa, che permetterà di ammirare le scogliere, i borghi pittoreschi e le acque cristalline di questo angolo di paradiso italiano.

Il prezzo per questo viaggio da sogno parte da 9.800 euro a passeggero, cifra che include il viaggio a bordo del treno con cabine elegantemente arredate in stile vintage, pasti gourmet preparati da chef stellati e un servizio impeccabile tipico del brand Belmond. Ogni dettaglio è studiato per garantire comfort e un’atmosfera raffinata, richiamando il fascino e la magia della storica linea Orient Express.

Il Venice Simplon-Orient-Express continua così ad ampliare la sua offerta, confermandosi come sinonimo di viaggi di lusso su rotaia, capaci di coniugare cultura, storia e paesaggi straordinari. La nuova rotta verso la Costiera Amalfitana si aggiunge ai già celebri itinerari che collegano città come Venezia, Istanbul e Londra, offrendo una combinazione perfetta tra eleganza e scoperta.

Il treno rappresenta un ritorno alla modalità di viaggio romantica e raffinata che ha segnato la prima metà del XX secolo, quando l’Orient Express era sinonimo di stile e avventura. Oggi, grazie a questo nuovo percorso, è possibile vivere un’esperienza esclusiva che unisce la tradizione del viaggio su rotaia con la bellezza senza tempo del Sud Italia.

Gli appassionati di viaggi di lusso e i cultori della storia avranno così l’opportunità di immergersi in un’atmosfera d’altri tempi, attraversando paesaggi incantevoli e visitando luoghi ricchi di fascino e cultura. La combinazione tra Parigi, Pompei e la Costiera Amalfitana rappresenta un perfetto equilibrio tra metropoli europea, patrimonio archeologico e destinazioni naturalistiche di eccellenza.