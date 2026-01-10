Cascata più spettacolare d’Europa a due passi dall’Italia: ecco perché dovresti visitarla, dove si trova, tutti i dettagli

Nel cuore del Canton Ticino, a pochi chilometri dal confine italiano, si trova una delle meraviglie naturali più suggestive d’Europa: la cascata di Foroglio. Questo spettacolo d’acqua, incastonato in una valle nascosta tra imponenti rocce e paesaggi mozzafiato, continua ad attirare visitatori in cerca di un’esperienza immersiva nella natura incontaminata.

Situata nel piccolo borgo di Foroglio, parte del comune di Bodio, la cascata raggiunge un salto di circa 110 metri, rendendola tra le più alte e scenografiche di tutta la Svizzera meridionale. Grazie alla sua posizione in una valle appartata, la cascata si presenta come un autentico spettacolo naturale che regala panorami unici, incorniciati da pareti rocciose e una vegetazione rigogliosa che cambia aspetto con le stagioni.

Negli ultimi anni, la zona ha visto un incremento dell’attenzione turistica, anche grazie a interventi mirati per migliorare i percorsi di accesso e la fruibilità dell’area senza compromettere l’integrità ambientale. I sentieri che conducono alla cascata sono ben segnalati e offrono la possibilità di immergersi in un contesto naturale di rara bellezza, ideale per escursionisti di tutti i livelli.

Un’esperienza da vivere tutto l’anno

La cascata di Foroglio non è solo uno spettacolo estivo: durante l’inverno, con il calo delle temperature, l’acqua si trasforma in cascate di ghiaccio cristallino, offrendo uno scenario suggestivo e affascinante per appassionati di fotografia e amanti della natura invernale. La valle circostante è meno frequentata nei mesi freddi, permettendo una visita più intima e silenziosa.

L’area è inoltre meta di studio per geologi e naturalisti che analizzano le caratteristiche uniche della formazione rocciosa e dell’habitat circostante. Le rocce granitiche e i massi erratici raccontano una storia geologica che affonda le radici in milioni di anni, rendendo la valle un luogo di interesse scientifico oltre che turistico.

Per raggiungere la cascata di Foroglio, il modo più comodo è partire da Bodio, raggiungibile in auto o con i mezzi pubblici dalla vicina Bellinzona o da Chiasso. Da Bodio, un sentiero ben curato conduce direttamente alla cascata, con un percorso di circa 2 chilometri adatto anche a famiglie e visitatori non esperti.

Negli ultimi anni, è stata potenziata la segnaletica e sono stati installati punti informativi che aiutano a comprendere meglio le peculiarità naturalistiche del luogo, valorizzando così l’esperienza di visita. Per chi desidera prolungare il soggiorno, nei paesi limitrofi sono disponibili strutture ricettive che offrono un’accoglienza tipica della regione ticinese.

La cascata di Foroglio rimane uno dei tesori più preziosi e meno conosciuti dell’arco alpino, un invito a scoprire la natura in tutta la sua potenza e bellezza, a pochi passi dall’Italia.